Жапаров: МИД должен активизировать работу по экономической дипломатии

Министерству иностранных дел необходимо активизировать работу по экономической дипломатии. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал в ходе рабочего совещания во внешнеполитическом ведомстве, сообщает пресс-служба МИД КР.

Глава кабмина напомнил, что согласно одобренной президентом КР Национальной программы развития до 2026 года, поставлена цель - обеспечить ежегодный темп реального экономического роста в среднем на уровне 5% с привлечением прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13% к ВВП (порядка 1,0 млрд долл США в год).

""В этой связи перед Министерством иностранных дел поставлена задача активизировать именно экономическую дипломатию и усилить работу, прежде всего, по трем главным направлениям: привлечение иностранных инвестиций, содействие расширению туристического потока, содействие экспорту отечественной продукции. Мы ждем от вас конкретных результатов в решении социально-экономических вопросов и решении поставленных задач", - сказал он, акцентировав внимание дипломатов на продвижении текстильного производства и производства бутилированной воды.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что в случае, если работа заграничных дипломатических учреждений будет осуществляться не на должном уровне, в конце текущего года руководством страны будут приняты соответствующие выводы.

По его словам перед министерством и заграничными дипломатическими учреждениями поставлены задачи по:

-содействию в обеспечении продовольственной безопасности страны;

- привлечению инвестиций, льготных кредитов, дополнительных финансовых ресурсов на льготных условиях для создания двусторонних инвестиционных фондов;

- разработке, с учетом экспортного потенциала республики, "экспортной корзины";

- реализации Дорожной карты по продвижению экспорта с конкретными целевыми показателями на конец 2022 года;

- проработке вопросов совершенствования визовой политики, упрощению выдачи виз гражданам стран, с которыми у нас налажено взаимовыгодное сотрудничество.

- сокращению срока рассмотрения заявок на получение туристических виз как минимум до 36 часов".