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Задержан подозреваемый в изнасиловании воспитанницы детского дома

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По факту изнасилования несовершеннолетней девочки в селе Военно-Антоновка задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, 14 июня 2022 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась М.Г.,1983 года рождения, о принятии мер отношении малознакомого парня, который 14 июня примерно 02.00 часов изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь 2007 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 154 ("Изнасилование") УК КР. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была допрошена сама несовершеннолетняя, которая пояснила, что является воспитанником данного детского дома с 2014 года. 14 июня 2022 года примерно в 01.00 часов ее знакомый, который жил по соседству с родителями, приехал в детский дом со своим другом, где они встретились. В последующем указанный парень, воспользовавшись тем, что они остались одни, против ее воли изнасиловал несовершеннолетнюю в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского района У.Т., 1998 года рождения.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419324
Теги:
ГУВД, изнасилование, Сокулукский район, Чуйская область
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