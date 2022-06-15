Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Республиканский штаб: Чтобы не болели суставы, вакцинируйтесь от COVID-19

167  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После перенесенного ковида, к врачам терапевтам, артрологам часто обращаются пациенты с жалобами на боли в суставах, в коленях, констатируют специалисты Штаба КР по COVID-19.

Они объясняют, что ноги после коронавируса болят, потому что COVID-19 выделяет вредные вещества, которые попадают в синовиальные сумки суставов. Там находятся сосуды и нервные корешки, которые воспаляются, поэтому появляется боль.

"Когда коронавирус отступил, но остались боли в ногах, боли в коленях и боли в суставах, не нужно заниматься самолечением с помощью нетрадиционной медицины. Существует вероятность, что коронавирус спровоцировал развитие хронического заболевания, диагностику и лечение которого, стоит доверить профессиональным медикам", - утверждают медики.

Кто больше подвержен поражению суставов?

Коронавирусная инфекция дает осложнения на суставы у людей с хроническими заболеваниями. Пациентам с такими патологиями нужно быть особенно внимательными. И без того пораженные суставы испытывают негативное влияние вируса.

"Если у вас появились осложенения после ковида, запишитесь на прием к артрологу. Во избежание вышесказанных осложнений, просим вакцинироваться", - призывают в штабе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419329
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  