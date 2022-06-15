Республиканский штаб: Чтобы не болели суставы, вакцинируйтесь от COVID-19

После перенесенного ковида, к врачам терапевтам, артрологам часто обращаются пациенты с жалобами на боли в суставах, в коленях, констатируют специалисты Штаба КР по COVID-19.

Они объясняют, что ноги после коронавируса болят, потому что COVID-19 выделяет вредные вещества, которые попадают в синовиальные сумки суставов. Там находятся сосуды и нервные корешки, которые воспаляются, поэтому появляется боль.

"Когда коронавирус отступил, но остались боли в ногах, боли в коленях и боли в суставах, не нужно заниматься самолечением с помощью нетрадиционной медицины. Существует вероятность, что коронавирус спровоцировал развитие хронического заболевания, диагностику и лечение которого, стоит доверить профессиональным медикам", - утверждают медики.

Кто больше подвержен поражению суставов?

Коронавирусная инфекция дает осложнения на суставы у людей с хроническими заболеваниями. Пациентам с такими патологиями нужно быть особенно внимательными. И без того пораженные суставы испытывают негативное влияние вируса.

"Если у вас появились осложенения после ковида, запишитесь на прием к артрологу. Во избежание вышесказанных осложнений, просим вакцинироваться", - призывают в штабе.