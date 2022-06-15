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Президент Казахстана создал Национальный курултай и стал его председателем

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15 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая, которым утверждены его положение и состав.

Председателем курултая стал президент страны, его заместителем назначен госсоветник Ерлан Карин.

В числе членов курултая, который назван властями новым общественным институтом, народный писатель Казахстана, поэт, общественный деятель Мухтар Шаханов, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, известный государственный и политический деятель Алихан Байменов, а также журналист, медиаменеджер и редактор оппозиционной газеты "Дат" Ермурат Бапи. Среди других представителей медиасферы: директор телерадиокомплекса президента Казахстана Нурлан Коянбаев, главный продюсер национального телеканала Qazaqstan Максат Толыкбай и экономический обозреватель Денис Кривошеев, бывший председатель Народной партии Казахстана, а также бывший советник Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Также в состав курултая вошли: адвокат и правозащитница Айман Умарова, учёный-биотехнолог, разработчик казахстанской вакцины от COVID-19 "QazVac" Кунсулу Закарья и депутаты от партии власти Айдос Сарым и Ерлан Саиров. Всего в составе Национального курултая 117 участников.

Госсоветник Ерлан Карин заявил, что в состав Национального курултая вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета. По его словам, эта диалоговая площадка замыкает на себе всю систему местных общественных советов. Также в Национальный курултай вошли представители политических партий, крупных отраслевых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека и других организованных социальных групп.

Он также сказал, что Национальный курултай призван стать "диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации".

"В Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей", - сказал Карин.

Он также сообщил, что Национальный курултай – это консультативно-совещательный орган при президенте страны, и предложения по его составу готовит администрация президента. На заседаниях Национального курултая принимают участие только члены Национального курултая.

Сегодняшним указом о создании Национального курултая был распущен Национальный совет общественного доверия, который появился в июне 2019 года с приходом к власти Касым-Жомарта Токаева после выборов президента. Основной костяк членов Нацсовета вошел в состав Национального курултая.

На этой неделе в недавно созданной Улытауской области планируется проведение Национального курултая с участием Токаева.

Источник: centralasian.org


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URL: https://www.vb.kg/419331
Теги:
курултай, Касым-Жомарт Токаев
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