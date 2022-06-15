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Раздутые баки и бензин в бачке омывателя. Как из РК вывозят топливо в КР

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Ситуация в приграничном с Кыргызстаном селе Кордай плачевная, и ее нужно менять в срочном порядке. Об этом заявляют сами таможенники и пограничники. Все дело в бензине, который сейчас вывозят из страны. О том, как казахстанцы нашли лазейку в законе и превратились в "контрабандистов", написал Тengrinews.kz.

Журналисты издания побывали на КПП и своими глазами увидели, как все происходит.

К границе репортеры подъехали к 11.00, когда перед контрольно-пропускным пунктом стояли порядка 30-40 автомобилей. Преимущественно это были немецкие машины: Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen.

Как выяснилось позже, объем топливного бака в таких авто больше, чем у других легковушек. Помимо этого, в очереди был замечен белый Mercedes Gelаndеwagen, в который вмещается почти 100 литров бензина. Был ли водитель данного автомобиля "профессиональным перевозчиком ГСМ", выяснить, к сожалению, не удалось, пишут журналисты.

По данным казахских пограничников, ежедневно пересекают 3000-3500 авто. Они признаются, что достаточно сложно предсказать наплыв машин. Оказалось, что в течение дня ситуация меняется каждую минуту.

"Вроде только что автомобилей было мало, а через пять минут уже стоит большая очередь. Подавляющее большинство это те, кто везет бензин. Из лиц, пересекающих государственную границу, на сегодня 90 процентов это жители поселка Кордай и близлежащих населенных пунктов. Все они везут горюче-смазочные материалы. Вот в данный момент, пока мы с вами разговариваем, заехало пять машин. Однозначно могу сказать, что четыре из них везут ГСМ", - говорит подполковник Ерлан Нысанов.

Он показывает на одну из машин и говорит, что эта BMW к 11.00 успела сделать уже три рейса.

Пограничники подсчитали, что всего вывозом бензина через пункт пропуска Кордай на постоянной основе занимаются около 500 авто.

"Согласно нормативно-правовым актам, разрешается вывоз бензина в баке автомобиля, предусмотренном заводом-изготовителем, и в 20-литровой канистре. Препятствовать этому мы не можем, потому что формально они не нарушают закон. На своем уровне я не могу ничего сделать, потому что автомобиль едет в законном порядке. Моя основная задача предотвратить провоз запрещенных товаров и предметов: оружие, наркотики, боеприпасы и так далее. Однако считаю, что по ГСМ нужно срочно принимать меры", - подчеркивает Нысанов.

В Кыргызстане, пишут казахские журналисты, бензин из РК скупают буквально в 100 метрах от КПП. Там стоят специальные бензовозы, в которые пересекающие границу автомобилисты опустошают свой бензобак.

"Даже далеко ехать не надо, "гэсээмщики" там же сдают бензин, затем разворачиваются и едут назад в Казахстан. И так по кругу. В связи с этим создается парадоксальная ситуация. Чем быстрее мы пропускаем их, то есть чем лучше работает Пограничная служба, тем больше бензина вывозится из страны. С другой стороны, если мы станем их специально тормозить, будут страдать те граждане, которые едут в Кыргызстан на отдых. Вот в этом вся проблема", - отмечает Нысанов.

Пограничники заявляют, что со своей стороны ведут анализ и фиксируют, сколько машин вывозят ГСМ. По их данным, в день насчитывается от 500 до 700 автомобилей.

"При этом за один раз каждая машина вывозит до 100 литров бензина. А они ведь в сутки ездят по два или три раза. Поэтому, чем быстрее мы будем работать, тем больше кругов они будут делать: не два-три, а пять-шесть. За месяц через пять постов в Жамбылской области было вывезено 570 тысяч литров ГСМ", - сказал Нысанов.

Все то, чем сейчас занимаются люди у границы Казахстана и Кыргызстана, очень опасно, считают пограничники. В первую очередь с точки зрения техники безопасности.

"Многие приезжают на заправку и специально приподнимают одну сторону машины, чтобы бензин залился во все ответвления и отсеки бензобака под горло. Потом машина ровно встает, бак пробкой закрывают. Машина приезжает на КПП, а у нее из бака бензин течет. А это ведь к очень большому риску. Но люди не понимают или просто не хотят понимать, у них цель - только заработать деньги. Другие же свой заводской бак специально снимают и надувают, чтобы он стал больше. Если заводом-изготовителем предусмотрен 70-литровый бак, в надутый может поместиться 80-90 литров. На досмотровой площадке одновременно находится от 15 до 20 машин на выезд, и все они с полными баками ГСМ. Любой небрежно брошенный окурок может привести к трагедии", - говорит казахский пограничник.

По его словам, водители умудряются заливать бензин даже в бачок омывателя лобовых стекол.

"Они в Кыргызстане полностью сливают бензин из бака, а на ГСМ из омывателя возвращаются назад. И это тоже крайне опасно. Ведь, когда заводится мотор, искра может попасть в этот отсек, и машина может загореться. Это очень опасный бизнес", - предупреждает граждан пограничник.

На сегодняшний день известны как минимум два случая, когда полностью сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 4 июня, когда огнем был охвачен Volkswagen Passat. Случилось это на территории Кыргызстана. Второе ЧП произошло днем 7 июня при въезде в Казахстан. Автомашина Audi 80 подъехала к шлагбауму, и часовой поста заметил, что она начала дымиться. О происшествии сразу было доложено, и военные были подняты по команде "Пожар".

Оба водителя сгоревших авто были из числа "гэсээмщиков".

Еще один инцидент произошел в пункте приема ГСМ на территории Кыргызстана. Он полностью сгорел 11 июня.


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URL: https://www.vb.kg/419334
Теги:
Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, бензин
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