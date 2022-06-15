Молдалиева: Лучше обходить стороной уличные палатки с сомнительной едой

Поутру торговки во дворах бишкекских микрорайонов громко горланят: "Молоко, сметана, творог". На столичных улицах также идет бойкая торговля молочкой и мясом. Открываются павильончики, торгующие молочными продуктами. У продавца одной такой торговой точки спросила, есть ли у него разрешение на их продажу и проверяют ли его продукцию. В ответ, конечно, услышала, мол, у хозяина все есть. "А качество их, дескать, отменное, свое же продаем, чего их проверять–то!". Другого пояснения я и не надеялась услышать.

Но, увы, эпидемиологическую ситуацию в республике благоприятной не назовешь, и в частности по бруцеллезу. В обзоре инфекционной и паразитарной заболеваемости департамента Госсанэпидемнадзора за январь - апрель, опубликованном на днях, отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость бруцеллезом в стране снизилась на... 25 человек. За четыре месяца этого года зарегистрировано 213 случаев, в 2021–м было - 238. И это только официальная статистика, когда страшный диагноз уже поставлен. А сколько человек заразились, не зная еще об этом! Чтобы представить более–менее реальную картину по любому заболеванию, как рекомендует ВОЗ, имеющиеся показатели надо умножить, как минимум, на пять. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Чуйской области, откуда в город и привозят молочные продукты.

Бруцеллез в нашей стране - заболевание не из редких. В Республиканской инфекционной больнице есть даже отделение для лечения таких больных. Конечно, нужны рейды, проверки фермерских павильонов, торгующих молочной продукцией. Но и сами горожане должны быть ответственны за свое здоровье и не покупать в таких местах непроверенные продукты, если, конечно, не хотят стать инвалидами из–за молочка или творожка от больной бруцеллезом коровки.

Чем опасно это заболевание и как распознать, что вдруг заболел? Эти и другие вопросы "Вечерка" попросила прокомментировать врача кабинета укрепления здоровья ЦСМ № 8 Светлану Молдалиеву.

- Бруцеллез - это тяжелое инфекционно–аллергическое заболевание, при котором поражается опорно–двигательный аппарат, нервная, сердечно–сосудистая, урогенитальная и другие системы организма. Источником инфекции являются больные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.

- Как заражается человек?

- Инфекция передается при прямом контакте с больным животным, а также при употреблении в пищу сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов - сыра, масла, творога, брынзы, сметаны, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Возбудители заболевания - бруцеллы - проникают в организм человека через поврежденную кожу, слизистые оболочки пищеварительного тракта и дыхательных путей. Микробы захватываются иммунными клетками тканей, размножаются в них и с током лимфы распространяются по всему организму.

- Можно заразиться от больного человека?

- Нет. От больного здоровому человеку бруцеллез не передается.

- Каковы симптомы заболевания?

- Инкубационный период (скрытый) продолжается от одной недели до нескольких месяцев, чаще в 1–3 недели. Бруцеллез характеризуется многообразием клинических симптомов и различной степенью тяжести. Первые признаки проявления - недомогание, бессонница, иногда раздражительность, головная боль, боли в мышцах и суставах, снижается аппетит, температура повышается до 37,1– 37,3 градуса. А потом начинается острая фаза: температура повышается до 39–40 градусов, появляются озноб, слабость, обильное потоотделение, резкие боли в мышцах, суставах. Поражение опорно–двигательного аппарата является наиболее частым проявлением хронического бруцеллеза. Больные жалуются на боли в мышцах и суставах, преимущественно в крупных. Чаще поражаются коленный, локтевой, плечевой, тазобедренный суставы, редко - мелкие суставы кисти и стоп. Суставы опухают, подвижность в них ограничена, кожа над ними, как правило, нормальной окраски. Нарушение подвижности и деформация суставов обусловлены разрастанием костной ткани. Страдает позвоночник, чаще в поясничном отделе.

Негативное воздействие на нервную систему при хроническом бруцеллезе проявляется чаще всего невритами, полиневритами, радикулитами. У беременных женщин при бруцеллезе возможен самопроизвольный выкидыш. Почти у всех больных отмечается увеличение лимфоузлов. Часто выявляется увеличение печени и селезенки. На этом фоне отмечаются изменения суставов, нервной и половой систем. От бруцеллеза, конечно, не умирают, но болезнь часто приводит к потере трудоспособности.

Из–за того, что он поражает несколько органов и систем, его называют коварным недугом. Он склонен не только к хроническому течению, но и чреват опасными осложнениями, в частности миокардитом - воспалением сердечной мышцы. Поэтому при появлении первых признаков болезни надо незамедлительно обратиться к врачу, который после осмотра пациента направит его на обследование. Для точной диагностики необходим анализ крови, чтобы определить в ней наличие антител к возбудителям заболевания.

- Как долго возбудители болезни сохраняются в продуктах?

- Они хорошо переносят низкие температуры и замораживание. В воде сохраняются до 5 месяцев, в почве - до 3–х и более, в коровьем молоке - до 45 дней, в брынзе - до 60, в масле, сливках, простокваше и свежих сырах - в течение всего периода их пищевой ценности, в замороженном мясе - свыше 5 месяцев. При кипячении и пастеризации молока бруцеллы погибают.

- Говорят, что болезнь лечат еще и народными средствами. Что скажете?

- Что касается средств народной медицины, то целители советуют больным, особенно при поражении суставов, пить смесь соков моркови и сельдерея (или тыквы). Полезен также грейпфрутовый сок. После прекращения острых проявлений заболевания показаны солнечные ванны и различные физиотерапевтические процедуры. Но этими средствами с коварным бруцеллезом, разумеется, не справиться. Они просто помогают ослабленному иммунитету.

- Что посоветуете горожанам?

- Говоря о профилактике бруцеллеза, следует еще раз напомнить, что возбудители заболевания попадают в организм человека при употреблении недостаточно проваренного и прожаренного мяса, сырого молока и молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза). Поэтому лучше обходить стороной уличные палатки, где торгуют едой сомнительного качества, и покупать их в магазинах либо на рынке, где ведется контроль.