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В Первомайскую комиссию по матпомощи обратились 17 горожан

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- Алина Мамаева
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В Первомайском акимиате прошло очередное заседание комиссии по вопросам предоставления единовременной денежной помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что на рассмотрение комиссии было вынесено 17 заявлений граждан района, в основном обращения касались оказания медицинской помощи, приобретение продуктов питания, предметы первой необходимости и на оплату комуслуг.

Отметим, что единовременная материальная помощь предоставляется на семью один раз в год, согласно акту обследования жилищно-бытовых условий заявителя и документов, подтверждающих степень нуждаемости. Необходимо предоставить паспорт, справку о составе семьи, доходах, учебе, а также документы, подтверждающие стоимость лечения, лекарственных препаратов, проведения операции и наличие задолженности по оплате за коммунальные услуги, газоснабжения и электроэнергии.

Комиссия рассматривает заявления, направленные на имя мэра или вице-мэра города Бишкек, председателя Бишкекского городского кенеша или его заместителя, а также глав районных администраций или их заместителей.


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URL: https://www.vb.kg/419341
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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