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Бобр оставил без электроэнергии 15 городов Канады

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- Анастасия Карелина
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Бобр оставил без электроэнергии, интернета и телефонной связи на восемь часов пятнадцать канадских городов. Из-за аварии в местных магазинах не работали терминалы безналичного расчета. Понервничать пришлось жителям северо-запада канадского штата Британская Колумбия. Об этом сообщает CTV News.

По словам представителя местной электроэнергетической компании BC Hydro, специалисты обнаружили следы того, что, упавшую на провода осину, грыз бобр. Из-за поваленного животным дерева возник пожар. Потушить его не могли долгое время, потому что линии расположены в болотистой местности, и из-за высокого уровня воды доступ к участку затруднен.

Телекоммуникационная компания CityWest, работающая в Принс-Руперте (один из пострадавших городов), заявила, что уже прокладывает вторую линию проводов вдоль побережья.

"Теперь, если какое-то дерево упадет, у всех нас по-прежнему будет интернет", - отметили в компании.


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URL: https://www.vb.kg/419342
Теги:
Канада, животные, авария, в мире
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