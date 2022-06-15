Бобр оставил без электроэнергии 15 городов Канады

Бобр оставил без электроэнергии, интернета и телефонной связи на восемь часов пятнадцать канадских городов. Из-за аварии в местных магазинах не работали терминалы безналичного расчета. Понервничать пришлось жителям северо-запада канадского штата Британская Колумбия. Об этом сообщает CTV News.

По словам представителя местной электроэнергетической компании BC Hydro, специалисты обнаружили следы того, что, упавшую на провода осину, грыз бобр. Из-за поваленного животным дерева возник пожар. Потушить его не могли долгое время, потому что линии расположены в болотистой местности, и из-за высокого уровня воды доступ к участку затруднен.

Телекоммуникационная компания CityWest, работающая в Принс-Руперте (один из пострадавших городов), заявила, что уже прокладывает вторую линию проводов вдоль побережья.

"Теперь, если какое-то дерево упадет, у всех нас по-прежнему будет интернет", - отметили в компании.