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В WhatsApp появится самая запрашиваемая функция

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- Анастасия Карелина
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В мессенджер WhatsApp планируют добавить функцию переноса истории чатов с Android на iPhone. Об этом на своей станице в Facebook сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Гендиректор Meta уточнил, что функция переноса истории чатов – самая запрашиваемая.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасного переключения между телефонами и переноса истории чата, фото, видео и голосовых сообщений между Android и iPhone, при сохранении сквозного шифрования. Это самая запрашиваемая функция. В прошлом году мы запустили возможность переключаться с iPhone на Android, а теперь добавляем и с Android на iPhone", - сообщил Марк Цукерберг.


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URL: https://www.vb.kg/419350
Теги:
Интернет, мессенджеры, в мире
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