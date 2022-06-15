В WhatsApp появится самая запрашиваемая функция

В мессенджер WhatsApp планируют добавить функцию переноса истории чатов с Android на iPhone. Об этом на своей станице в Facebook сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Гендиректор Meta уточнил, что функция переноса истории чатов – самая запрашиваемая.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасного переключения между телефонами и переноса истории чата, фото, видео и голосовых сообщений между Android и iPhone, при сохранении сквозного шифрования. Это самая запрашиваемая функция. В прошлом году мы запустили возможность переключаться с iPhone на Android, а теперь добавляем и с Android на iPhone", - сообщил Марк Цукерберг.