Зачем Бишкеку арыки в никуда?

Жители 5-го микрорайона возмутились, узнав о том, что мэрия объявила конкурс на звание лучшего дома, двора, улицы. А у них даже нечем деревья поливать, воду не дают, арыки разрушены. Многолетние деревья засыхают десятками.

Жительница района Анна Турина рассказала:

- Для того чтобы сохранить деревья, люди поливают их тайком. Или не поливают совсем. Пустые арыки ведут в никуда. Например, в доме № 35 вся арычная система - фикция, состоит из тупиковых веток. И дом, это даже видно, расположен выше, чем все арыки. В них если и появляется вода, то уходит в глину, камни.

По соседству с 30-м домом отчаянный энтузиаст высадил сад, о котором много говорили. Но и он вынужден был опустить руки. И не только от отсутствия системы полива, но и от вандальных наклонностей горожан - много молодых деревьев стоят с обломанными стволами и ветками. Зачем люди ломают деревья?!

Вот здесь росли акации, показывает Анна, но они засохли. А вот здесь были урючины, но их срубили, когда рыли котлован... Люди это место у детсада отстояли, высотку не строят. А котлован, уродующий эту территорию, остался.

Почти тут же задний двор школы № 3. Когда–то здесь был сад, а сейчас лишь остатки роскоши.

Как все–таки спасти зеленый наряд города? Этот вопрос остро волнует бишкекчан.

"Прикинули мы расклад по конкурсу на лучший двор и выяснили, что сначала надо вложиться, а потом еще неизвестно, выиграешь или нет. А откуда денежку брать? Дворов то тысячи, а выиграют три–четыре", - говорят жители 5-го микрорайона. - Тем более что воды нет. Мы, может, и хотели бы поучаствовать, только если высадишь чудесные цветы, деревца - все зачахнет".

Мы походили по микрорайону, и действительно впечатления не радужные. Дороги внутри микрорайона разбиты. Повсюду запустение и заброшенность, торчат сухие деревья, а то и целые участки из высохших карагачей, лип, болеющие дубы. Пешеходные дорожки между многоэтажками скорее предназначены для танков, столько там булыжников, ям. Жители ходят по ним - привыкли!

Сейчас самое главное - поискать выход вместе с горожанами, как сохранить и приумножить "зеленку" в столице.

- Можно проводить творческие конкурсы для студентов–архитекторов, дизайнеров, чтобы те на практике могли и осовременить бишкекские дворы, и предложить варианты арычной системы нового типа, то же капельное орошение. И у студентов практика, и городу польза, - уверена Анна Турина.