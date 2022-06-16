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Врач объяснила причины стресса у жителей больших городов

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Кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига объяснила основные причины стресса у жителей больших городов. В своем канале в Telegram KCH-Health она рассказала, что мешает спокойной жизни жителей мегаполисов.

Врач отмечает, что основной стрессовый фактор в любом крупном городе - высокая плотность населения на квадратный метр и отдаленность жилых районов от мест работы. Так, большие скопления людей в транспорте или в общественных местах только усиливают уровень стресса и вызывают дискомфорт у городских жителей. "Чем больше людей пользуется общественными пространствами, инфраструктурой и транспортом, тем выше уровень дискомфорта", - считает Александра Пурига.

Кроме того, эксперт отметила, что шум большого города или "шумовое загрязнение" негативно влияет на психическое состояние человека. "Вызвать стресс может и так называемое шумовое загрязнение. Европейская комиссия определила "шумовое загрязнение" окружающей среды одной из главных городских экологических проблем", - объяснила она.

Мнение Пуриги также разделяют исследователи Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского, которые согласны с тем, что городской шум и большие скопления людей в городах являются основной причиной стресса их жителей.

До этого россиянам назвали способ выжить в кризис. Финансовый эксперт посоветовала контролировать даже самые мелкие расходы и все-таки искать дополнительные источники дохода.


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URL: https://www.vb.kg/419355
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