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Поисковики ищут родных погибшего летчика Гусака Михаила из Фрунзе

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- Светлана Лаптева
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует, что в ходе полевой поисковой экспедиции по местам сражения Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Вахта памяти-2019" в Ульяновском районе Калужской области Российской Федерации у деревни Мелихово на месте падения самолета были обнаружены останки летчика.

В результате проведенных исследований было установлено, что останки принадлежат младшему лейтенанту Гусаку Михаилу Николаевичу, 1922 года рождения, уроженцу Кировоградской области, призванному Свердловским РВК города Фрунзе и прошедшему обучение в 3-й Чкаловской Высшей авиационной школе пилотов.

15 июля 1943 года в районе деревни Мелихово Ульяновского района Калужской области самолет младшего лейтенанта Михаила Николаевича Гусака был подбит, при падении самолета летчик погиб. В документах в ЦА МО РФ матерью летчика Михаила Гусака значится Гусак София Федоровна, проживавшая в городе Фрунзе.

В этой связи посольство КР в РФ обращается с просьбой откликнуться родственников и потомков погибшего младшего лейтенанта Михаила Гусака.

Контактные данные: тел.: +7 995 720 08 11; e-mail: kgembassy.ru@mfa.gov.kg .

Представители поискового движения Кыргызстана подсказали, что родные летчика проживали по улице Московской, 23 или 25.


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URL: https://www.vb.kg/419356
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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