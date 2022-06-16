Нурлан Сулайманкулов будет контролировать исполнение решений президента

Нурлан Сулайманкулов назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кырызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Сулайманкулов Нурлан Арзыматович назначен на должность начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики, подписал Садыр Жапаров.