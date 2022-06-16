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Нурлан Сулайманкулов будет контролировать исполнение решений президента

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- Анастасия Карелина
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Нурлан Сулайманкулов назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кырызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Сулайманкулов Нурлан Арзыматович назначен на должность начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики, подписал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/419358
Теги:
назначение, президент, Садыр Жапаров
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