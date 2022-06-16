У новой инсталляции большой альчик "Чүкө" бишкекчане устроили свалку

Читатель vb.kg прислал в редакцию фото, наглядно демонстрирующее отношение жителей столицы к новой инсталляции большой альчик "Чүкө".

Напомним, что несколько недель назад в нашем городе на пересечении улиц Калыка Акиева и Фрунзе в жилом комплексе "Мурас" появилась большая фигура альчика "Чүкө". Как тогда сообщила общественности пресс-служба столичной мэрии, установлена инсталляция была строительной компанией Royal Construction.

"Данная фигура является важной частью национальной кыргызской культуры, а также благоприятно влияет на эстетический облик столицы. Мэрия столицы призывает горожан бережно относиться к культурному наследию нашей страны и не портить муниципальное имущество", - говорилось в сообщении муниципалитета.

Заметим, понравилась новая достопримечательность Бишкека далеко не всем. С тем, что в Кыргызстане есть целый ряд игр, основным предметом которых являются альчики (надкопытные кости), и что они очень популярны, никто не спорил. Претензии были к самой инсталляции. Например, вызывающий цвет скульптуры и отсутствие каких-либо пояснений. Далеко не все кыргызстанцы сразу поняли, что это такое перед ними, не говоря уже о гостях республики.

И вот вам уже наглядное подтверждение того, что инсталляцию народ не принял.