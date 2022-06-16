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Уточнения "Газпром Кыргызстан" в связи с отключением подачи газа в Бишкеке

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- Анастасия Карелина
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Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что с 20 июня по 20 июля в центральной части Бишкека планируется проведение плановых ремонтных работ по замене предельно изношенных участков газопроводов и устаревшего оборудования с целью их подготовки к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

Ремонтные работы планируется выполнить в два этапа.

Первый этап с 20.06.2022 по 04.07.2022 - отключение абонентов от газоснабжения и проведение ремонтных работ в 78 газовых колодцах и газопроводах. Работы будут выполняться службой по обслуживанию газопроводов и оборудования филиала "Бишкекгаз", в том числе и в выходные дни 25, 26 июня и 2, 3 июля 2022 года.

Второй этап с 04.07.2022 по 20.07.2022 – последовательное возобновление подачи газа абонентам, проживающим в районе отключения.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства. Основная цель ремонтных работ - подготовка к безопасной и стабильной эксплуатации газораспределительных сетей в предстоящий осенне-зимний период.

Подача природного газа будет приостановлена в районе, ограниченном улицами: Осмонкула, Льва Толстого, Бейшеналиева (р. Ала-Арча), Малышева, Касымалы Баялинова (БЧК), Журнальная, пр. Жибек Жолу.

Промышленные предприятия: ОсОО "Кулджа Бик", ОсОО "Бай тур", Котельные "БТЭ", ОсОО "Алькони", ОсОО "Автомаш Радиатор".


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URL: https://www.vb.kg/419370
Теги:
отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек
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