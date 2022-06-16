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Сегодня в Бишкеке после капремонта открыли для проезда улицу Месароша

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- Анастасия Карелина
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С 16 июня улицу Месароша в кыргызской столице открывают после капитального ремонта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобилисты и горожане теперь смогут проехать еще по одной отремонтированной улице шириной девять метров. А для пеших прогулок с обеих сторон дороги обустроен тротуар шириной 1,5 - 2,5 метра.

Дорожно-строительные работы проведены с учетом обновления ирригационных сетей. С обеих сторон дороги установлены лотки для отвода воды с проезжей части, двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Общая протяженность дороги составляет 654 метра.

Совместно со структурными подразделениями были снесены 14 капитальных строений и заборов, которые препятствовали ремонту. Работы велись подрядной организацией China Road and Bridge Corporation в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" и за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.


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URL: https://www.vb.kg/419372
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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