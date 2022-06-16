Курманкулу Зулушеву разрешили приступить к своим обязанностям

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому генеральный прокурор Кыргызской Республики Зулушев Курманкул сегодня приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, также распоряжением признается утратившим силу пункт 2 распоряжения главы государства о временном отстранении Зулушева от должности.

Напомним, Зулушев ранее был временно отстранен от должности в связи с началом уголовного преследования министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Сегодня же Бишкекский городской суд изменил меру пресечения министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву, отпустив его под домашний арест.