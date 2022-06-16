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Экологическая милиция продолжает очищать дно Иссык-Куля от сетей и мусора

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области оказывают содействие общественному фонду "Чистый Иссык-Куль" по очистке дна озера от бытового мусора и рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Очистные работы прошли в Николаевском заливе Тюпского района возле сел Балбай, Курменты и Фрунзе. Водолазы ОФ "Чистый Иссык-Куль" и сотрудники милиции подняли со дна озера старые синтетические рыболовные сети общей длинною 3 тысячи метров и пластиковые бутылки, которых набралось двенадцать мешков. Поднятый мусор передан на вторичную переработку в частное предприятие города Балыкчы.

Как отмечают сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области, безразличие людей губит Иссык-Куль. Отдыхающие оставляют после себя много мусора, а местные жители после лова рыбы бросают сети в озеро. Все это нарушает естественные процессы экосистемы озера.


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URL: https://www.vb.kg/419374
Теги:
УВД, Иссык-Куль, экология Иссык Куля
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