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В Бишкеке проходит акция против строительства биолаборатории в Казахстане

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В сквере имени Горького в Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в Казахстане, пишут отечественные СМИ.

В митинге участвуют около 50 человек, включая лидера партии "ЭрК" Турсунбая Бакира уулу и политолога Бакыта Бакетаева.

В селе Гвардейском в Кордае запланировано строительство биолаборатории, которое будет завершено до 2025 года, сообщили митингующие.

По словам политолога Бакыта Бакетаева, в данной биолаборатории 4-го уровня будут собраны все болезни мира.

Митингующие заявляют, что это опасно не только для жителей Казахстана.

"Это место находится в 80 км от Бишкека. В считанные минуты инфекция может дойти сюда. Это чрезвычайно опасно для жителей обеих стран", - сказал Турсунбай Бакир уулу.

Они требуют, чтобы правительство Казахстана прекратило строительство.


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URL: https://www.vb.kg/419378
Теги:
митинг, Кыргызстан
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