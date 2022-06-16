В Бишкеке проходит акция против строительства биолаборатории в Казахстане

В сквере имени Горького в Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в Казахстане, пишут отечественные СМИ.
В митинге участвуют около 50 человек, включая лидера партии "ЭрК" Турсунбая Бакира уулу и политолога Бакыта Бакетаева.
В селе Гвардейском в Кордае запланировано строительство биолаборатории, которое будет завершено до 2025 года, сообщили митингующие.
По словам политолога Бакыта Бакетаева, в данной биолаборатории 4-го уровня будут собраны все болезни мира.
Митингующие заявляют, что это опасно не только для жителей Казахстана.
"Это место находится в 80 км от Бишкека. В считанные минуты инфекция может дойти сюда. Это чрезвычайно опасно для жителей обеих стран", - сказал Турсунбай Бакир уулу.
Они требуют, чтобы правительство Казахстана прекратило строительство.