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Пресечен незаконный провоз через границу масла, мяса и селитры

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- Асия Канаева
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Пограничники Баткенского погранотряда пресекли попытку незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В западной части села Жаңы-Бак Баткенского района Баткенской области пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ, МВД и ГТС при МФ задержали три автомашины, в которых был обнаружен контрабандный груз.

В грузовой автомашине Scania под управлением гражданина Кыргызской Республики Н.М., 1994 года рождения, были обнаружены 20 тонн селитры и 10,5 тонны растительного масла. В двух других автомашинах "Мерседес-Бенц Спринтер" под управлением граждан Кыргызстана К.Н., 1985 года рождения, и Э.М.у., 1999 года рождения, были обнаружены 3,5 тонны селитры и 3 тонны мясной продукции.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила более 3 миллионов 400 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/419381
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
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