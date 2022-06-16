Пресечен незаконный провоз через границу масла, мяса и селитры

Пограничники Баткенского погранотряда пресекли попытку незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В западной части села Жаңы-Бак Баткенского района Баткенской области пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ, МВД и ГТС при МФ задержали три автомашины, в которых был обнаружен контрабандный груз.

В грузовой автомашине Scania под управлением гражданина Кыргызской Республики Н.М., 1994 года рождения, были обнаружены 20 тонн селитры и 10,5 тонны растительного масла. В двух других автомашинах "Мерседес-Бенц Спринтер" под управлением граждан Кыргызстана К.Н., 1985 года рождения, и Э.М.у., 1999 года рождения, были обнаружены 3,5 тонны селитры и 3 тонны мясной продукции.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила более 3 миллионов 400 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.