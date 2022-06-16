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Доходы позволяют: в "Кумторе" объяснили, почему снимают очень дорогой офис

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- Канат Кожоев
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Отдел по связям со СМИ ЗАО "Кумтор Голд Компани" распространил пресс-релиз с объяснением о необходимости перевода офиса компании в новое здание.

"Аренда офиса ЗАО "Кумтор Голд Компани" в здании "Учкун", которое было возведено еще в 80-е годы прошлого века, обходилась в 27 тысяч долларов. То есть строение, в котором периодически не работают лифты, регулярные перебои с электроснабжением, отсутствует нормальное отопление, плохая вентиляция, обходилась компании в более чем в 2 миллиона сомов ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время активно работать начинает ОАО "Национальный холдинг "Наследие великих кочевников", в структуру которого входит более 30 проектов.

"На сегодня совокупно в двух компаниях в Бишкеке трудится порядка 500 человек. Переезд в комфортабельный офис был не прихотью, а элементарной необходимостью обеспечить комфорт и безопасные условия труда работникам", - сказали в компании.

Указывается, что, поскольку "Кумтор" - бюджетообразующее предприятие, "его сотрудники имеют полное право работать в нормальных, человеческих условиях". Кроме того, как поясняется в пресс-релизе, часть аренды будет выплачивать холдинг.

"Имея многомиллиардные доходы, крупнейшая компания страны имеет возможность позволить себе достойный офис и не позориться перед иностранными делегациями и международными инвесторами", - отмечают в компании.

В пресс-релизе говорится, что информация о стоимости квадратного метра в новом офисе компании, озвученная депутатом парламента Женишбеком Токторбаевым, соответствует действительности.

"Окончательный контракт с арендодателем еще не заключен, так как ведутся переговоры о предоставлении помещений по максимально низкой стоимости. В начале переговоров с арендодателем говорилось о 17 долларах за квадратный метр (85 тысяч долларов в месяц. – Ред.), но диалог о более низкой стоимости арендной платы продолжается", - заключается в пресс-релизе.

Вчера Женишбек Токторбаев сначала заявил, что "Кумтор Голд Компани" снимает офис в центре столицы за 50 тысяч долларов в месяц. Позже парламентарий сообщил, что стоимость аренды нового офиса оказалась намного больше.

"Я вчера говорил, что "Кумтор" арендует в центре города офис площадью 1 тысяча 600 квадратов, но они дали опровержение, заявив, что площадь офиса составляет 5 тысяч квадратов. В центре столицы аренда одного квадратного метра стоит 20 долларов. Тенгиз Болтурук в месяц за офис для холдинга платит 10 миллионов сомов, в год это 120 миллионов сомов", - сказал он журналистам.


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URL: https://www.vb.kg/419382
Теги:
бюджет, Кыргызстан, деньги, Кумтор, #Кумтор
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