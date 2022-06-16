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Аскар Сыдыков: Немецкий бизнес в КР волнуют не налоги, а верховенство права

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- Нина Ничипорова
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Международный деловой совет провел встречу с делегацией немецких компаний, прибывших в Кыргызстан для участия в Днях германской экономики.

"Состоялась продуктивная, бизнес-ориентированная беседа, без лишних формальностей. Мы обсудили сферы взаимодействия, на что обратить внимание, как можно улучшить сотрудничество", - поделился впечатлениями c vb.kg по ее окончании исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Как он отметил, представительство германской экономики в Центральной Азии довольно хорошо информировано об экономической ситуации в нашей стране, положении бизнеса.

"Оказывается, мы занимаемся аналогичной деятельностью - эдвокаси (защитой прав и продвижением интересов бизнеса) и B2B (обеспечиваем взаимодействие компаний). Сотрудники представительства также проводят исследования рынка, предоставляют другие услуги", - рассказал vb.kg Аскар Сыдыков.

Основной фокус делегации - сотрудничество с малым и средним бизнесом, но заинтересованы компании и в крупных проектах по гидроэнергетике, инфраструктуре и в других сферах.

О механизмах финансирования

Ховсеп Восканян, глава представительства германской экономики, рассказал о механизмах финансирования для двусторонней торговли. Например, германский банк развития KfW и его дочерняя компания KfW IPEX-Bank занимаются финансированием проектов бизнеса и торговли. Кроме того, поддержку в торговом финансировании может оказывать Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Обо всех этих возможностях хорошо бы повысить информированность бизнес-сообщества, заключили в МДС и решили действовать. "Мы договорились, что при необходимости будем направлять бизнес Кыргызстана, заинтересованный в сотрудничестве с немецкими компаниями, напрямую в представительство германской экономики. Чтобы они сориентировали, с какими из немецких компаний можно связаться, достигнуть договоренности и наладить партнерские отношения", - поделился глава МДС.

Чтобы привлекать дешевое финансирование со стороны европейских институтов, необходимо повышать кредитный рейтинг банков, показатели ликвидности. Об том тоже шла речь на встрече.

"Мы достигли договоренности с представительством германской экономики провести вебинар для местного бизнеса о возможностях торгового и иного финансирования со стороны немецких институтов", - рассказал глава МДС.

Нужна защита инвестиций

Важный вопрос, который подняли члены делегации, - это условия ведения бизнеса. Как выяснилось, немецкий бизнес больше волнует не налоговая часть, а верховенство права и следование всем договоренностям, заключенным ранее, чтобы они соблюдались вне зависимости от смены руководства тех или иных госорганов.

"Немецким предпринимателям нужно обеспечить защиту инвестиций и частной собственности. И в обеспечении этой защиты МДС тоже выразил готовность помочь", - сказал vb.kg Аскар Сыдыков.

Оценили состав делегации

В МДС высоко оценили состав германской делегации, прибывшей на Дни германской экономики. Делегация под руководством Ховсепа Восканяна, главы представительства германской экономики, включала различные секторы экономики ФРГ. Это были компании в сфере сельского хозяйства (оборудование), гидроэнергетики, консалтинга, аудита, IT-услуг и другие. Во встрече приняли участие Давид Вестенфельдер, заместитель посла ФРГ в КР, представители недавно созданной Палаты независимых директоров Кыргызстана, а также главный редактор журнала European Union Foreign Affairs (EUFAJ) Ханс-Юрген Захорка.

В целом в составе немецкой делегации, прибывшей в Кыргызстан, были представители таких авторитетных компаний с мировыми именами, как Siemens Healthineers AG, Siemens Energy AG , Robert Bosch, SAP, GEA, STADA AG, Claas Global Sales GmbH и другие. Такие лидеры бизнеса, безусловно, могут придать импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям.

"Не всегда делегации такого уровня приезжают, и поэтому мы будем рады оказывать им всяческое содействие. Понимаем, что нам нужны технологии, в том числе немецкие, капитал, человеческие ресурсы. И по всем этим направлениям мы можем сотрудничать. Таким вдохновляющим был итог, и МДС продолжит работу по привлечению инвестиций и налаживанию связей отечественного бизнеса с зарубежными партнерами", - подвел итог встречи Аскар Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/419383
Теги:
бизнес, Германия, закон, инвестиции, Кыргызстан, экономика, МДС
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