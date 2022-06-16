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Врач-диетолог заявил, что вишня помогает похудеть

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- Жан Алиев
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал продукт, употребление которого поможет избавиться от лишнего веса. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

Врач посоветовал желающим похудеть, включить в свой рацион вишню. По его словам, этот продукт является низкокалорийным.

Кроме того, он отметил, что в вишне содержатся специфические пищевые волокна - пектины. Они замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше.


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URL: https://www.vb.kg/419388
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