Врач-диетолог заявил, что вишня помогает похудеть

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал продукт, употребление которого поможет избавиться от лишнего веса. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

Врач посоветовал желающим похудеть, включить в свой рацион вишню. По его словам, этот продукт является низкокалорийным.

Кроме того, он отметил, что в вишне содержатся специфические пищевые волокна - пектины. Они замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше.