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MegaCom обеспечил качественной связью более 32 000 болельщиков Кубка Азии

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom снова в игре! Следуя девизу компании всегда быть надёжным партнером для каждого абонента, в преддверии отборочных матчей Кубка Азии по футболу оператор MegaCom провел работы по модернизации сети 4G LTE и усилению сигнала в районе столичного стадиона им. Д. Омурзакова.

Благодаря этому рекордное число болельщиков сборной Кыргызстана – суммарно более 32 000 зрителей по итогам трех игр – получили возможность комфортно пользоваться услугами высокоскоростного интернета и голосовой связи в часы максимальных нагрузок и делиться с близкими впечатлениями от игр в реальном времени!

Напомним, что государственный оператор сотовой связи MegaCom, являющийся топ-спонсором Кыргызского Футбольного Союза, активно содействует развитию спорта в Кыргызстане и выступает в качестве партнера крупнейших мероприятий международного масштаба.

Вперед, "Ак Шумкар"! Компания MegaCom желает отечественной сборной удачи на финальном этапе Кубка Азии-2023! За вас болеет вся страна! Мы верим, что победа будет за Кыргызстаном!


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URL: https://www.vb.kg/419401
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#MegaCom, PR
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