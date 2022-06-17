Статью об оскорблении Назарбаева исключат из Уголовного кодекса Казахстана

Из Уголовного кодекса Казахстана исключат статью об оскорблении первого президента. Об этом, как передает МИА "Казинформ", заявил министр юстиции Канат Мусин.

"Останется общая статья по Уголовному кодексу, которая предусматривает ответственность за честь и достоинство президента. Общая для всех президентов. Отдельно для Елбасы (лидер нации, официальный титул Нурсултана Назарбаева. - Прим. ред.), за оскорбление первого президента РК, статьи не будет", - сказал он в кулуарах Сената.

Речь о статье 373 УК РК ("Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан - лидера нации"). Максимальная ее санкция предусматривает пять лет лишения свободы. В Казахстане известны случаи, когда граждан судили по данной статье. Например, в июне 2020 года житель Караганды получил три года ограничения свободы за то, что выложил на YouTube видеообращение с критикой Назарбаева.

Источник: Фергана