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Теперь абоненты МП "Тазалык" получают единую квитанцию

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Муниципальное предприятие "Тазалык" запустило пилотный проект с ОсОО "Тезтап" (Мой дом) о предоставлении пользователям услуг единой квитанции с указанием в нем счета – извещения за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Этот пилотный проект разработан в целях оптимизации работы и для удобства абонентов. Счета-извещения разносит компания "Тезтап". Жители многоэтажных домов получают единую квитанцию, в которую с июня 2022 года включен счет-извещение за вывоз твердо-бытовых отходов.

Дорогие горожане! Если вы не получили счета-извещения на оплату за вывоз мусора, рекомендуем вам обратиться по следующим номерам:

0312 34 50 13 – Первомайский район;

0312 34 50 41 – Ленинский район;

0312 34 47 53 – Свердловский район.

Справка: "Тезтап" - цифровой сервис, который занимается обслуживанием ТСЖ (товарищество собственников жилья) и печатью единой квитанции".


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URL: https://www.vb.kg/419406
Теги:
Тазалык, тарифы, Кыргызстан
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