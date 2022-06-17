27 агентств ООН провели стратегический диалог с бизнес-сектором КР

"Диалог бизнеса с ООН особенно важен, потому что мы имеем возможность получить экспертизу 27 агентств ООН, работающих в 193 странах - членах ООН, - сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. - Из одного источника наш бизнес имеет доступ к огромному объему международной экспертизы как по Целям устойчивого развития, так и по всем другим важным для бизнеса направлениям работы ООН в сфере продовольственной безопасности, сельского хозяйства, промышленного развития".

Участники встречи - представители бизнес-сообщества и частных компаний, обсудили, как улучшить стратегическое партнерство с ООН, чтобы ускорить развитие страны. На одной площадке онлайн и офлайн в дискуссиях участвовали представители 27 агентств ООН при поддержке офиса постоянного координатора ООН в Кыргызстане.

Стандарты ESG - это требование времени

Особое внимание на встрече уделили принципам ESG (Environmental, Social, Governance - экология, социальная политика и корпоративное управление), которые в последнее время становятся все актуальнее в деловой среде. В более широком смысле это - устойчивое развитие, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.

"Многие уже осознали, что внедрение стандартов ESG - это требование времени. Чтобы создавать современный бизнес или эффективно развивать действующий, сегодня необходимо в той или иной мере следовать стандартам ESG. Это открывает дополнительные источники финансирования как со стороны традиционных финансовых институтов (банков, инвестиционных фондов), так и со стороны венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, - пояснил vb.kg Аскар Сыдыков. - Ведь они также смотрят, соответствует ли компания принципам ESG. А также предоставляет дополнительные рынки сбыта продукции, потому что все больше передовых стран отдают предпочтение в своих льготных условиях торговли тем производителям и странам, которые следуют стандартам ESG. Это позволяет им реализовывать и продвигать свои товары и услуги на многих зарубежных рынках - как раз то, что нужно нашей стране".

Как он отметил, внедрение стандартов ESG позволяет компаниям становиться и оставаться конкурентоспособными как на отечественных, так и на зарубежных рынках. Потому что эти стандарты снижают регуляторные риски и риски технологических потерь, других издержек бизнеса в результате более качественного корпоративного управления и повышают устойчивость бизнеса.

Векторы диалога

На встрече рассмотрены такие направления диалога ООН и частного сектора, как совместные усилия по социальным объектам, усилия, связанные с изменением климата и управлением рисками, поддержка действий по продвижению демократических институтов, по инклюзивному зеленому экономическому развитию. "Улучшение работы госорганов рассмотрено с точки зрения демократии, - сообщил заместитель исполнительного директора МДС Жанабиль Давлетбаев. - Это свобода от коррупции, внедрение инновационных цифровых решений и в целом снижение конфликтов".

Жанабиль Давлетбаев рассказал о четырех направлениях рекомендаций ООН от бизнеса и частного сектора.

Первое – это взаимообмен информацией и обучение. То есть обучить бизнес, частный сектор основным Целям устойчивого развития, главным направлениям деятельности ООН. И наоборот, информировать структуры ООН о роли бизнес-сообщества в развитии экономики, о вкладе частного сектора в такие социально-значимые сферы, как продовольственная безопасность, борьба с бедностью, повышение социального уровня жизни.

Второе направление – взаимопомощь при проявлении инициатив. В случае, если у бизнеса есть свои экспертизы, мнения по поводу тех или иных программ, то он может содействовать структурам ООН. Это относится к программам по правам человека, экологии, борьбе с коррупцией, внедрению новых цифровых инструментов, прозрачности госорганов и т.д. И наоборот, ООН может поделиться своим опытом и экспертизой с частным сектором по тем или иным вопросам, например, по корпоративной социальной ответственности и ESG.

Третий аспект - вопросы, связанные с совместной деятельностью, с реализацией программ. Это вовлечение частного сектора в программы ООН во всех сферах, связанных с социальными вопросами, госзакупками, улучшением прозрачности госорганов, демократическим управлением, зеленой экономикой.

И четвертое направление - это совместный мониторинг и оценка программ или проектов, которые реализовала ООН для правительства, государственных органов. В этом случае бизнес также мониторит и дает оценку тем или иным программам, которые реализованы госорганами при содействии ООН.

Итоги

В рутине будней такие важные темы, как Цели устойчивого развития и ESG, могут где-то меньше упоминаться. Но бизнес-ассоциации, будучи проводниками последних тенденций, стараются сделать все возможное, чтобы продвигать эти современные международные стандарты среди бизнес-сообщества.

Доказательством тому явилось активное участие бизнес-ассоциаций в прошедшем мероприятии. И отрадно, что с каждым годом сотрудничество партнеров по развитию, особенно агентств ООН, с частным сектором нашей страны растет.

"Практически все участники встречи, в том числе топ-менеджеры компаний, не пожалели своего времени и остались до самого завершения мероприятия. Думаю, это подтверждает полезность и необходимость прямого диалога агентств ООН с бизнесом Кыргызстана. Мы готовы и дальше продолжать его в самых разных форматах и убеждены, что это поможет развитию нашего бизнес-сообщества", - поделился своим мнением с vb.kg глава МДС.