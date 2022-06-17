"КР стала активно участвовать в разных форматах сотрудничества с РФ"

До 2000 года политика России в странах Центральной Азии носила рамочный характер, но с приходом к власти Владимира Путина наполнилась конкретным содержанием. Об этом на круглом столе на тему: "На пути к Большой Евразии: цели и смыслы последних саммитов ОДКБ и ЕАЭС" заявил политолог Шерадил Бактыгулов.

По его словам, Кыргызстан сравнительно недавно, последние 7-8 лет, стал активно участвовать в разных форматах сотрудничества с РФ.

"Что примечательно, если прежде "горячее" сотрудничество было в политике, а в экономике отмечалась "прохлада", то за последние годы "горячее" сотрудничество наблюдается как в политике, так и в экономике. На первый план выходят равноправный диалог и взаимовыгодная кооперация.

26 мая в Бишкеке прошёл первый Евразийский экономический форум, ориентированный на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Его цель - объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств-членов союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран интеграционного объединения, а также обсуждение проблем и перспективы развития ЕАЭС. Иными словами, в ЕАЭС стремятся услышать реальные проблемы реального бизнеса, чтобы госорганы могли корректировать свою политику для обеспечения максимально благоприятного делового климата. В работе форума приняли участие около 2 500 человек из 25 стран, было подписано 17 документов.

Ещё одно интересное мероприятие состоялось 9 июня в Екатеринбурге – Девятая кыргызско-российская межрегиональная конференция. В работе конференции участвовали органы власти, представители бизнеса, эксперты, представители вузов КР, семи областей Кыргызстана, а также Бишкека и Оша и 18 субъектов РФ. В ходе конференции состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В рамках конференции прошёл Второй форум ректоров университетов Кыргызстана и России. Задача – развитие стратегического межвузовского партнёрства и научного сотрудничества России и Кыргызстана, которые включат в себя около 60 вузов с российской стороны и 30 вузов - с кыргызской", - сказал он.