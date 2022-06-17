Изменена стоимость проезда на поездах внутри Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".
По ее данным, теперь оплата будет составлять:
Бишкек – Шопоково (Кант) 20 сом для взрослых, 6 сом детский тариф;
Бишкек – Кара-Балта (Токмок) 56 сом для взрослых, 20 сом детский тариф;
Бишкек – Балыкчы 150 сом для взрослых, 73 сом детский тариф.
Проезд детей до 5 лет и провоз 36 кг ручной клади на одного взрослого пассажира бесплатно.
Проезд детей от 5 до 10 лет по детскому тарифу.
Стоит отметить, что последний раз тарифы на проезд пассажиров во внутриреспубликанских поездах изменялись в 2010 году.