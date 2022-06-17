Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

Изменена стоимость проезда на поездах внутри Кыргызстана

328  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Изменена стоимость проезда на поездах внутри Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, теперь оплата будет составлять:

Бишкек – Шопоково (Кант) 20 сом для взрослых, 6 сом детский тариф;

Бишкек – Кара-Балта (Токмок) 56 сом для взрослых, 20 сом детский тариф;

Бишкек – Балыкчы 150 сом для взрослых, 73 сом детский тариф.

Проезд детей до 5 лет и провоз 36 кг ручной клади на одного взрослого пассажира бесплатно.

Проезд детей от 5 до 10 лет по детскому тарифу.

Стоит отметить, что последний раз тарифы на проезд пассажиров во внутриреспубликанских поездах изменялись в 2010 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419410
Теги:
Кыргызстан, деньги, поезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  