Изменена стоимость проезда на поездах внутри Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, теперь оплата будет составлять:

Бишкек – Шопоково (Кант) 20 сом для взрослых, 6 сом детский тариф;

Бишкек – Кара-Балта (Токмок) 56 сом для взрослых, 20 сом детский тариф;

Бишкек – Балыкчы 150 сом для взрослых, 73 сом детский тариф.

Проезд детей до 5 лет и провоз 36 кг ручной клади на одного взрослого пассажира бесплатно.

Проезд детей от 5 до 10 лет по детскому тарифу.

Стоит отметить, что последний раз тарифы на проезд пассажиров во внутриреспубликанских поездах изменялись в 2010 году.