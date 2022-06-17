Горит Бишкекский санитарный полигон

Читатель vb.kg прислал в нашу редакцию фото и видео. На них видны клубы дыма - горит городская свалка, иначе именуемая Бишкекским санитарным полигоном.

Экологи уже который год пытаются достучаться до властей - из-за переизбытка твердых бытовых отходов полигон постоянно дымит, чем загрязняет окружающую среду. В жаркое время года от удушливого запаха на свалке дышать просто невозможно. Находиться здесь реально только в масках. Плюс мусор постоянно горит. Но... воз и ныне там. Последние фото и видео тому подтверждение.