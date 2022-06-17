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Горит Бишкекский санитарный полигон

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- Асия Канаева
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Читатель vb.kg прислал в нашу редакцию фото и видео. На них видны клубы дыма - горит городская свалка, иначе именуемая Бишкекским санитарным полигоном.

Экологи уже который год пытаются достучаться до властей - из-за переизбытка твердых бытовых отходов полигон постоянно дымит, чем загрязняет окружающую среду. В жаркое время года от удушливого запаха на свалке дышать просто невозможно. Находиться здесь реально только в масках. Плюс мусор постоянно горит. Но... воз и ныне там. Последние фото и видео тому подтверждение.


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URL: https://www.vb.kg/419411
Теги:
мусор, пожар, свалка
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