Столичная мэрия намерена приобрести 5 автобусов с газомоторным двигателем

В столичной мэрии состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между мэрией столицы и ОсОО "Белес Кей Жи". Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, в рамках меморандума муниципалитет намерен приобрести 5 автобусов с газомоторным двигателем в целях начального испытания качества изготовленной техники у ОсОО "Белес Кей Жи".

Меморандум подписали директор департамента Максат Нусувалиев и генеральный директор ОсОО "Белес Кей Жи" Мирбек Аскалиев.

Также были обсуждены дальнейшие планы и реализация совместных проектов для города Бишкека.