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Столичная мэрия намерена приобрести 5 автобусов с газомоторным двигателем

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичной мэрии состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между мэрией столицы и ОсОО "Белес Кей Жи". Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, в рамках меморандума муниципалитет намерен приобрести 5 автобусов с газомоторным двигателем в целях начального испытания качества изготовленной техники у ОсОО "Белес Кей Жи".

Меморандум подписали директор департамента Максат Нусувалиев и генеральный директор ОсОО "Белес Кей Жи" Мирбек Аскалиев.

Также были обсуждены дальнейшие планы и реализация совместных проектов для города Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/419413
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
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