19 июня в Бишкеке состоится фестиваль мороженого

19 июня в Бишкеке состоится Восьмой ежегодный фестиваль мороженого, который проходит при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основателем и идейным вдохновителем проекта выступает отличник культуры Кыргызстана Олеся Семикоз.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих. С 11.00 до 20.00 на сцене будет проходит зрелищный концерт.

Данное событие привлекает особое внимание общественности своей атмосферой и насыщенной программой с участием артистов цирка, танцевальных коллективов, детских шоу и звезд кыргызской эстрады. Также на территории фестиваля, который проходит в парке развлечений "Фламинго", будет проходить увлекательная квест-игра по прохождению заданий. Каждый ребёнок получает приз.

Большая часть собранных средств от компаний, продающих мороженое, направляется в благотворительный фонд "Помогать легко".