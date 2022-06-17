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19 июня в Бишкеке состоится фестиваль мороженого

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- Назгуль Абдыразакова
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19 июня в Бишкеке состоится Восьмой ежегодный фестиваль мороженого, который проходит при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основателем и идейным вдохновителем проекта выступает отличник культуры Кыргызстана Олеся Семикоз.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих. С 11.00 до 20.00 на сцене будет проходит зрелищный концерт.

Данное событие привлекает особое внимание общественности своей атмосферой и насыщенной программой с участием артистов цирка, танцевальных коллективов, детских шоу и звезд кыргызской эстрады. Также на территории фестиваля, который проходит в парке развлечений "Фламинго", будет проходить увлекательная квест-игра по прохождению заданий. Каждый ребёнок получает приз.

Большая часть собранных средств от компаний, продающих мороженое, направляется в благотворительный фонд "Помогать легко".


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URL: https://www.vb.kg/419414
Теги:
фестиваль, Бишкек
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