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ГНС провел обучающий семинар для налогоплательщиков Таласской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба для налогоплательщиков Таласской области провела семинар-совещание о нововведениях в налоговом администрировании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего обучением были охвачены 240 налогоплательщиков области.

В ходе семинара участникам разъяснили основные нормы и положения Налогового кодекса, ознакомили их с постановлениями кабинета министров, утвержденными в соответствии с нормами нового налогового законодательства.

Также налоговики дали пояснения по техническим вопросам, возникающим при сдаче отчетов и расчетов, и ответили на вопросы налогоплательщиков.

Обучающие тренинги проводятся в рамках разъяснительной работы по налоговым вопросам, организуемой ГНС в различных регионах страны, и будут продолжены дальше.


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URL: https://www.vb.kg/419420
Теги:
ГНС, Таласская область, налоги в Кыргызстане
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