ГНС провел обучающий семинар для налогоплательщиков Таласской области

Государственная налоговая служба для налогоплательщиков Таласской области провела семинар-совещание о нововведениях в налоговом администрировании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего обучением были охвачены 240 налогоплательщиков области.

В ходе семинара участникам разъяснили основные нормы и положения Налогового кодекса, ознакомили их с постановлениями кабинета министров, утвержденными в соответствии с нормами нового налогового законодательства.

Также налоговики дали пояснения по техническим вопросам, возникающим при сдаче отчетов и расчетов, и ответили на вопросы налогоплательщиков.

Обучающие тренинги проводятся в рамках разъяснительной работы по налоговым вопросам, организуемой ГНС в различных регионах страны, и будут продолжены дальше.