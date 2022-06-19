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"Я не беру оплату у детей из бедных семей". Интервью с тренером Авчиевым

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- Назгуль Абдыразакова
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Так обидно, что так забросили Кызыл-Кийский футбольный стадион, за которым я лично ухаживал, делал разметки, содержал в чистоте и порядке, чужих людей не пускал. Сейчас за ним никто не смотрит и никому это неинтересно. С этих слов начал свое интервью для редакции vb.kg футбольный тренер для подростков Мурат Авчиев.

Человек, с которым мы провели интересную беседу, очень переживает за развитие кыргызстанского футбола и это сразу становится заметным при разговоре с ним. Руководителям отечественных футбольнх клубов стоят взять на заметку его слова.

Футбольный тренер Мурат Авчиев родился в 1958 году в городе Кызыл-Кия. Прослужив три года в морфлоте, начал играть в составе кызылкийской футбольной команды "Шахтеры". Завершил футбольную карьеру в 1996 году. Далее стал тренировать юных футболистов, имеет три категории тренера АВС. Он тренировал таких именитых кыргызстанских футболистов как: Курсант Шератов, Ислам Сарыбаев. Ислам Шамшиев, Мустафа Юсупов,Авчиев Тахир, Нурбек Сарыбаев,Межитов Ислам,Момошев Азирет и др. Его сын Тахир Авчиев является одним из ведущих футбольных тренеров в Кыргызстане.

"Когда игроки подросли нужно были их распределить в лиге. В то время не было никакой поддержки, пришлось самому создать первую лигу. Ребята играли и показывали хорошие результаты. Их начали замечать и приглашать в разные футбольные клубы. Мы работали бесплатно, нам никто не платил. Получал символическую сумму в спортивной школе и таксовал, чтобы содержать семью. Потом бежал на стадион тренировать детей", - говорит тренер.

В 2012 году Авчиева пригласили работать в футбольном клубе "Дордой" и он переехал из Кызыл-Кии в город Кант Чуйской области.

"Нужно дать время, чтобы тренер проявил себя"

- Мурата Джумакеева назначили главным тренером "Дордоя"". На тот момент все сильные игроки ушли в другие команды и он тренировал более слабых ребят. После того как его команда проиграла он был снят с должности. Аналогичная ситуация произошла с другим не менее маститым тренером Анарбеком Ормомбековым. Мы с ним работали вместе в команде "Ала-Тоо" Любому тренеру нужно дать три года, чтобы он показал свои способности и возможности, - считает Авчиев.

В этом году я покинул футбольный клуб "Дордой", так как нужно было ездить из Канта в столицу, плюс заниматься сбором денег у детей. Я предложил руководству клуба самим собирать средства за обучение. К примеру, я не беру оплату у детей из малообеспеченных семей, так как вижу их рвение, потенциал и перспективное будущее в футболе. В "Дордое" плохая инфраструктура, на тренировки дают четверть поля, особенно, было тяжело заниматься в зимний период. Раньше была фиксированная зарплата тренерам, обеспечивали футбольной экипировкой и принадлежностями. Сейчас тренерам приходиться вести хозрасчет самостоятельно. Мои ребята всегда занимали первые места.

Позже меня пригласили работать в футбольную команду "Абдыш-Ата", где хорошая футбольная инфраструктура и просторное поле. В столице, кстати, планируют открыть аналогичный филиал. Хотел бы отметить, таких условий как у нас в Канте нет во многих городах Кыргызстана.

Какой вы тренер?

Я наверное добрый тренер. Когда прежнее руководство говорило мне, чтобы я исключал игрока из команды за неуплату, то я им отвечал: "Где я найду такого же хорошего спортсмена?".

Наши футболисты нисколько не уступают ребятам из Казахстана, Узбекистана, и уверенно обыгрывают своих соперников. Но там совсем другой уровень, так как лучше оценивают труд тренеров, футболистов, создают хорошие условия для развития спорта. Чтобы заработать кыргызстанскому тренеру, ему нужно набирать в команду как можно больше игроков, а как вы понимаете, так теряется качество игры.

Футбол всегда был в моей жизни

Очень люблю свою работу. Чем я только в жизни не занимался, чтобы обеспечить хорошую жизнь своей семье. И на шахте трудился, и бизнес вел, и таксовал, но футбол никогда не бросал, он был всегда частью меня.

Нужно заниматься тем, что хочет душа

Нет одинаковых игроков, все разные и нужно разделять их по группам от их потенциала и возможностей. Приходят совсем юные ребята с горящими глазами, упористые, есть более слабые, но иногда бывает и такое, что слабые догоняют сильных. Есть детки, которых заставляют родители, у них нет желания, с их стороны не видишь какой-либо заинтересованности. Тогда я начинаю вести с ним диалог: "Если это не твое, то поговори с родителями, займись, тем, что тебе по душе".

Спорт должен быть поддержан со стороны государства

Раньше в Советское время в каждой области, районе были свои футбольные команды. Тогда к нам приезжала сборная Танзании, Афганистана и наши их обыгрывали. Сборная Кыргызстана должна состоять из сильных игроков с разных регионов.

У нас в Кыргызстане один тренер выступает в качестве доктора, психолога, массажиста и пр. За границей по отдельности работают тренер по технике и физике, диетолог, врач и так далее. Их мысли заняты лишь одной сферой, а мы должны решать несколько задач одновременно. Хочется чтобы в Кыргызстане были созданы хорошие условия, так как в нашей стране не мало достойных тренеров и спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/419422
Теги:
спорт, тренер, футбол, Кыргызстан
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