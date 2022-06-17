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Ко дню отца: Папы, которые всегда рядом

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- Айжан Мамбеталиева
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18 июня во многих странах отмечается Международный день отцов. По этому поводу Первый детский хоспис предложил редакции vb.kg рассказать про отцов, которые воспитывают особенных детей. Ведь нередко, когда речь заходит о таких семьях, выясняется, что папы, не справившись с грузом проблем, уходят из семьи, и малышей с ограниченными возможностями воспитывают мамы-одиночки.

Как оказалось, что у многих подопечных хосписа есть папы, причем самые лучшие, которые очень любят своих малышей и наравне с мамами стараются, чтобы их дети росли в любви и заботе.

"Никому не могу доверить заботу о дочери"

Данияр Садыркулов – отец-одиночка, воспитывает двух дочерей, 12-летнюю Астру, у которой ДЦП, и 4-летнюю Аделю.

Когда мы задумали этот материал, Данияр один из первых согласился рассказать о своем опыте воспитания особенного ребенка. Мужчина был готов приехать вместе с дочками на встречу, но в семью неожиданно нагрянула ветряная оспа, и девчонкам из-за карантина нельзя было выходить из дома. Тогда Данияр предложил поговорить по телефону - так ему хотелось рассказать о своих принцессах.

Астра всегда находится рядом с отцом. Девочка не может сама сидеть, не говорит, а отец так переживает за дочь, что боится доверить заботу о ней кому-либо другому. У него свой ежедневный график: покормить, искупать, переодеть, погулять, сделать массаж. После смерти жены Данияр научился делать все сам: готовит еду, следит за порядком в доме. А когда ему надо куда-то отлучиться, помогает его мама – бабушка девочек.

"Когда не стало жены, очень тяжело было поначалу. Младшая - совсем кроха, а старшая требует постоянного ухода. Было очень сложно справляться. Но сейчас Адель подросла и уже самостоятельная, настоящая помощница. Сложно, конечно, быть папой особенного ребенка. Астра не ходит, не сидит самостоятельно, не говорит. Но она все понимает и все чувствует. И я не могу надолго ее оставить, всегда, где бы ни был, тороплюсь домой, ведь меня ждут мои дочери, - рассказывает Данияр. – У нас, конечно, много сложностей, но и радости есть тоже. Например, когда мои девочки не болеют, когда они улыбаются, я радуюсь вместе с ними, это и есть настоящее счастье".

"Счастье в улыбках детей"

Рустам Джумашев отец двух сыновей – Абдурахима и Ибрагима. У мальчишек один на двоих диагноз - ДЦП.

С Рустамом мы встретились в Первом детском хосписе, где семью всячески поддерживают.

- У нас долгожданные и любимые дети, после женитьбы мы ждали ребенка 4 года. Когда родился первый сын, счастью нашему не было предела! Но в 7 месяцев нам поставили диагноз: ДЦП. Мы были в шоке, вердикт врачей прозвучал как гром среди ясного неба. Когда ждали второго малыша, при прохождении УЗИ нам говорили, что нет повода для беспокойства, что с ребенком все хорошо. У Ибрагима было обвитие пуповиной и кислородное голодание. Он родился весь синий. У младшенького тоже такой же диагноз, как и у брата. Но мы не отчаиваемся. Сейчас у нас все хорошо. Мир не без добрых людей. Кто-то советом помогает, кто-то морально и материально. А сейчас вообще не обращаем внимания, что у наших детей ограниченные возможности здоровья, - рассказывает он.

Мужчина считает, что в семьях, где растут особенные дети, очень важно присутствие отца.

- Тем более у нас сыновья! – говорит он. - Они растут, набирают вес, жене уже сложно поднимать сыновей. Я недавно уволился с работы, чтобы все время проводить с детьми. Женщине одной очень тяжело, она ведь такая хрупкая, ей и морально и физически трудно. Я ей стараюсь помогать, поддерживаю. У нас нет разделения обязанностей, что вот, мол, ты женщина и должна готовить или убирать. Могу и посуду помыть, и приготовить обед.

- Что изменилось в вашей жизни с рождением детей? - интересуется журналист vb.kg.

- Быть отцом – огромная ответственность. Я сейчас где бы ни был всегда спешу домой, знаю, что жена и дети меня ждут. Обнимаю мальчишек, и все негативные эмоции отходят на второй план. Смотрю, как они улыбаются, и на душе стразу так тепло становится! Разве не это счастье? С рождением детей я научился ценить такие моменты, - говорит Рустам.

Мужчина рассказывает, что недавно они заказали для сыновей из Алматы специальный велосипед, на котором катают мальчишек по очереди. Упражнения на таком велосипеде помогают разрабатывать и укреплять мышцы и сухожилия. Родителей немного огорчают любопытные взгляды прохожих, когда семья выходит на прогулку. Но они научились их не замечать.

- Я абсолютно не строгий отец, совсем не могу ругать сыновей. Ну как на детей можно злиться? Наоборот, стараюсь их порадовать, играю с ними, балую. Но мальчики взрослеют, хотят мне помогать во всем. Например, беру в руки отвертку или пассатижи, а они сразу оба ко мне подбегают, - говорит отец и тут же осекается: они ведь у меня не ходят, только ползают. Но лучше же говорить о хорошем, правда? Знаете, очень радует, когда замечаешь у детей прогресс. Может быть, посторонним людям это незаметно, но нам, родителям, каждый маленький шажок в сторону улучшения важен и заметен, - говорит он.


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URL: https://www.vb.kg/419423
Теги:
дети, праздник, Кыргызстан, ЛОВЗ
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