Ко дню отца: Папы, которые всегда рядом

18 июня во многих странах отмечается Международный день отцов. По этому поводу Первый детский хоспис предложил редакции vb.kg рассказать про отцов, которые воспитывают особенных детей. Ведь нередко, когда речь заходит о таких семьях, выясняется, что папы, не справившись с грузом проблем, уходят из семьи, и малышей с ограниченными возможностями воспитывают мамы-одиночки.

Как оказалось, что у многих подопечных хосписа есть папы, причем самые лучшие, которые очень любят своих малышей и наравне с мамами стараются, чтобы их дети росли в любви и заботе.

"Никому не могу доверить заботу о дочери"

Данияр Садыркулов – отец-одиночка, воспитывает двух дочерей, 12-летнюю Астру, у которой ДЦП, и 4-летнюю Аделю.

Когда мы задумали этот материал, Данияр один из первых согласился рассказать о своем опыте воспитания особенного ребенка. Мужчина был готов приехать вместе с дочками на встречу, но в семью неожиданно нагрянула ветряная оспа, и девчонкам из-за карантина нельзя было выходить из дома. Тогда Данияр предложил поговорить по телефону - так ему хотелось рассказать о своих принцессах.

Астра всегда находится рядом с отцом. Девочка не может сама сидеть, не говорит, а отец так переживает за дочь, что боится доверить заботу о ней кому-либо другому. У него свой ежедневный график: покормить, искупать, переодеть, погулять, сделать массаж. После смерти жены Данияр научился делать все сам: готовит еду, следит за порядком в доме. А когда ему надо куда-то отлучиться, помогает его мама – бабушка девочек.

"Когда не стало жены, очень тяжело было поначалу. Младшая - совсем кроха, а старшая требует постоянного ухода. Было очень сложно справляться. Но сейчас Адель подросла и уже самостоятельная, настоящая помощница. Сложно, конечно, быть папой особенного ребенка. Астра не ходит, не сидит самостоятельно, не говорит. Но она все понимает и все чувствует. И я не могу надолго ее оставить, всегда, где бы ни был, тороплюсь домой, ведь меня ждут мои дочери, - рассказывает Данияр. – У нас, конечно, много сложностей, но и радости есть тоже. Например, когда мои девочки не болеют, когда они улыбаются, я радуюсь вместе с ними, это и есть настоящее счастье".

"Счастье в улыбках детей"

Рустам Джумашев отец двух сыновей – Абдурахима и Ибрагима. У мальчишек один на двоих диагноз - ДЦП.

С Рустамом мы встретились в Первом детском хосписе, где семью всячески поддерживают.

- У нас долгожданные и любимые дети, после женитьбы мы ждали ребенка 4 года. Когда родился первый сын, счастью нашему не было предела! Но в 7 месяцев нам поставили диагноз: ДЦП. Мы были в шоке, вердикт врачей прозвучал как гром среди ясного неба. Когда ждали второго малыша, при прохождении УЗИ нам говорили, что нет повода для беспокойства, что с ребенком все хорошо. У Ибрагима было обвитие пуповиной и кислородное голодание. Он родился весь синий. У младшенького тоже такой же диагноз, как и у брата. Но мы не отчаиваемся. Сейчас у нас все хорошо. Мир не без добрых людей. Кто-то советом помогает, кто-то морально и материально. А сейчас вообще не обращаем внимания, что у наших детей ограниченные возможности здоровья, - рассказывает он.

Мужчина считает, что в семьях, где растут особенные дети, очень важно присутствие отца.

- Тем более у нас сыновья! – говорит он. - Они растут, набирают вес, жене уже сложно поднимать сыновей. Я недавно уволился с работы, чтобы все время проводить с детьми. Женщине одной очень тяжело, она ведь такая хрупкая, ей и морально и физически трудно. Я ей стараюсь помогать, поддерживаю. У нас нет разделения обязанностей, что вот, мол, ты женщина и должна готовить или убирать. Могу и посуду помыть, и приготовить обед.

- Что изменилось в вашей жизни с рождением детей? - интересуется журналист vb.kg.

- Быть отцом – огромная ответственность. Я сейчас где бы ни был всегда спешу домой, знаю, что жена и дети меня ждут. Обнимаю мальчишек, и все негативные эмоции отходят на второй план. Смотрю, как они улыбаются, и на душе стразу так тепло становится! Разве не это счастье? С рождением детей я научился ценить такие моменты, - говорит Рустам.

Мужчина рассказывает, что недавно они заказали для сыновей из Алматы специальный велосипед, на котором катают мальчишек по очереди. Упражнения на таком велосипеде помогают разрабатывать и укреплять мышцы и сухожилия. Родителей немного огорчают любопытные взгляды прохожих, когда семья выходит на прогулку. Но они научились их не замечать.

- Я абсолютно не строгий отец, совсем не могу ругать сыновей. Ну как на детей можно злиться? Наоборот, стараюсь их порадовать, играю с ними, балую. Но мальчики взрослеют, хотят мне помогать во всем. Например, беру в руки отвертку или пассатижи, а они сразу оба ко мне подбегают, - говорит отец и тут же осекается: они ведь у меня не ходят, только ползают. Но лучше же говорить о хорошем, правда? Знаете, очень радует, когда замечаешь у детей прогресс. Может быть, посторонним людям это незаметно, но нам, родителям, каждый маленький шажок в сторону улучшения важен и заметен, - говорит он.