Кинорежиссер из США проведет мастер-класс для местных кинематографистов

Посольство США в КР в партнерстве с программой American Film Showcase (AFS) пригласило режиссера-документалиста Ризу Сандерс-Уир для проведения серии встреч, показов и обсуждений ее документального фильма "Gadget Girls". 20–24 июня для студентов и преподавателей факультетов Медиа и ТВ Международного университета, Американского университета в Центральной Азии, Нарынского Государственного университета, КТУ "Манас" и для посетителей Американских уголков по всему Кыргызстану пройдут консультации и просмотры фильма и дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

По ее данным, документальный фильм "Gadget Girls" (продолжительность 28 минут) посвящен летнему лагерю GADgET, который знакомит девочек средней школы с наукой, технологиями, инженерией и математикой (STEM). Документальный фильм рассказывает о девочках, которые увлекаются техническими науками и развивают свои способности, работая с менторами в направлении STEM.

Сандерс-Уир проведет семинары для местных кинематографистов, во время которых поделится своим опытом работы в сфере документалистики. Ее работы транслировались по MSNBC (американский кабельный телеканал, доступный в США, Канаде, Южной Африке и Ближнем Востоке), PBS (американская некоммерческая служба телевизионного вещания), History, National Geographic, CNBC (американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса), A&E, The Weather Channel и других каналах. Работы Сандерс-Уир, в качестве сценариста, продюсера, режиссера и руководителя была отмечена премиями "Эмми", "Хьюго" и "Телли". Она преподает различные предметы в Колумбийском колледже Чикаго, включая разработку телепрограмм, продюсирование и управление карьерой. Ее исследовательские интересы включают документальное кино, социальное право и историческую справедливость.

Посольство США в Бишкеке пригласило Ризу Сандерс-Уир в Кыргызскую Республику в рамках программы American Film Showcase, финансируемой государственным департаментом США. Программа представляет современные американские и документальные ноу-хау, удостоенные наград на разных фестивалях, предоставляя возможность познакомиться с американской культурой и обществом глазами независимых кинематографистов. Программа является результатом партнерства между Бюро Государственного департамента США по вопросам образования и культуры и Школой кинематографических искусств университета Южной Калифорнии для привлечения международной аудитории через американское кино.