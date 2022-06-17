Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

Южная Корея готова привлекать граждан КР на сезонные работы

220  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При содействии посольства Кыргызской Республики в Республике Корея организована встреча делегации центра трудоустройства граждан КР за рубежом с представителями провинций Канвондо, Чолла-Намдо и города Ульсан Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы трудоустройства граждан Кыргызской Республики на контрактные работы в Республике Корея.

Представители местных органов власти, ознакомившись с представленной информацией, отметили, что в настоящее время имеется потребность в трудовых ресурсах. В связи с чем выразили готовность в привлечении граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы.

Мероприятие с представителями провинций Канвондо, Чолла-Намдо и столичного города Ульсан Республики Корея было организовано посольством при содействии Ассоциации губернаторов Кореи (GAOK).

Кроме того, Аида Исмаилова встретилась с корейской делегацией во главе с президентом компании SEEDON г-ном Сон Хён Юль и обсудила возможность привлечения граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы.

Посол отметила, что после подписания соглашения между администрацией Узгенского района Ошской области и мэрией города Хамъянг аналогичные соглашения изъявили желание заключить и другие районы Кыргызстана. В этой связи посол предложила рассмотреть возможность заключения соглашений между другими регионами Кыргызской Республики и Республики Корея.

В свою очередь президент компании выразил готовность в привлечении граждан Кыргызской Республики по программе сезонных сельскохозяйственных работ в уезд Тхэан, провинция Чхунчхон-Намдо и уезд Муан, провинция Чолла-Намдо.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении переговоров по подписанию меморандумов о взаимопонимании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419432
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  