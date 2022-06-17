Южная Корея готова привлекать граждан КР на сезонные работы

При содействии посольства Кыргызской Республики в Республике Корея организована встреча делегации центра трудоустройства граждан КР за рубежом с представителями провинций Канвондо, Чолла-Намдо и города Ульсан Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы трудоустройства граждан Кыргызской Республики на контрактные работы в Республике Корея.

Представители местных органов власти, ознакомившись с представленной информацией, отметили, что в настоящее время имеется потребность в трудовых ресурсах. В связи с чем выразили готовность в привлечении граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы.

Мероприятие с представителями провинций Канвондо, Чолла-Намдо и столичного города Ульсан Республики Корея было организовано посольством при содействии Ассоциации губернаторов Кореи (GAOK).

Кроме того, Аида Исмаилова встретилась с корейской делегацией во главе с президентом компании SEEDON г-ном Сон Хён Юль и обсудила возможность привлечения граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы.

Посол отметила, что после подписания соглашения между администрацией Узгенского района Ошской области и мэрией города Хамъянг аналогичные соглашения изъявили желание заключить и другие районы Кыргызстана. В этой связи посол предложила рассмотреть возможность заключения соглашений между другими регионами Кыргызской Республики и Республики Корея.

В свою очередь президент компании выразил готовность в привлечении граждан Кыргызской Республики по программе сезонных сельскохозяйственных работ в уезд Тхэан, провинция Чхунчхон-Намдо и уезд Муан, провинция Чолла-Намдо.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении переговоров по подписанию меморандумов о взаимопонимании.