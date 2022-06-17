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Прокуратура: Сотрудники отдела охраны милиции присвоили более 3 млн сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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Прокуратурой Джалал-Абадской области в ходе плановой проверки установлено, что должностные лица Аксыйского отделения службы охраны МВД, злоупотребляя своими служебными положениями, вопреки интересам службы, внося заведомо ложные сведения в бухгалтерскую отчетность, систематически незаконно получали завышенную заработную плату, а также в сговоре с частными предпринимателями обналичивали бюджетные средства путем проведения фиктивных госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате чего государству причинен материальный ущерб в размере 3 миллионов 191 тысячи 947 сомов.

По данному факту прокуратурой Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/419434
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, коррупция, милиция
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