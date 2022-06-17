В Бишкеке прошла выставка "Мои летние каникулы в библиотеке"

В столичной библиотеке № 26 жилого массива "Ак-Тилек" организована книжная выставка "Мои летние каникулы в библиотеке". Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, выставку посетили дети из малообеспеченных семей от 7 до 12 лет, сопровождалась экскурсией.

Гости знакомились с детской литературой и читали книги по своему выбору.

В целях содействия развитию духовности, интеллекта и языковых навыков детей была предоставлена информация о национальных играх: аркан тартыш, жоолук кимде, ак-терек кок-терек, в которые потом дети смогли поиграть во дворе библиотеки.

Цель сегодняшнего мероприятия – повысить интерес детей к книгам и поддержать детей из малообеспеченных семей.

Мероприятие планируется проводить 2 раза в неделю по 2 часа.