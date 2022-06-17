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В Бишкеке прошла выставка "Мои летние каникулы в библиотеке"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичной библиотеке № 26 жилого массива "Ак-Тилек" организована книжная выставка "Мои летние каникулы в библиотеке". Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, выставку посетили дети из малообеспеченных семей от 7 до 12 лет, сопровождалась экскурсией.

Гости знакомились с детской литературой и читали книги по своему выбору.

В целях содействия развитию духовности, интеллекта и языковых навыков детей была предоставлена информация о национальных играх: аркан тартыш, жоолук кимде, ак-терек кок-терек, в которые потом дети смогли поиграть во дворе библиотеки.

Цель сегодняшнего мероприятия – повысить интерес детей к книгам и поддержать детей из малообеспеченных семей.

Мероприятие планируется проводить 2 раза в неделю по 2 часа.


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URL: https://www.vb.kg/419436
Теги:
библиотека, Бишкек, мэрия
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