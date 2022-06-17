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Замакима Первомайского района ознакомилась с ходом ремонтных работ

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель акима Первомайского района Аида Рысбаева ознакомилась с ходом ремонтных работ в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, инспекция прошла в дошкольной общеобразовательной организации № 1 "Шоола" жилого массива "Касым".

В саду полностью завершены отделочные работы, демонтаж и монтаж деревянных, кафельных полов на первом и втором этажах, заменены подземные инженерные коммуникации, электропроводка, отремонтированы и частично замены оконные, дверные блоки, также произведена замена бетонной отмостки по периметру здания с новой арычной системой.

Сейчас на объекте ведутся работы по очистке территории и косметический ремонт 2-го этажа.

По окончании ремонтно-восстановительных работ планируется открыть детский сад осенью этого года.

Напомним, что в марте прошлого года детсад был признан аварийным. В ходе эксплуатации здания произошла утечка подземных коммуникаций, что привело к осадке перегородок на первом этаже и просадке пола.


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URL: https://www.vb.kg/419438
Теги:
детский сад, Первомайский район, ремонт, Бишкек, мэрия
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