Замакима Первомайского района ознакомилась с ходом ремонтных работ

Заместитель акима Первомайского района Аида Рысбаева ознакомилась с ходом ремонтных работ в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, инспекция прошла в дошкольной общеобразовательной организации № 1 "Шоола" жилого массива "Касым".

В саду полностью завершены отделочные работы, демонтаж и монтаж деревянных, кафельных полов на первом и втором этажах, заменены подземные инженерные коммуникации, электропроводка, отремонтированы и частично замены оконные, дверные блоки, также произведена замена бетонной отмостки по периметру здания с новой арычной системой.

Сейчас на объекте ведутся работы по очистке территории и косметический ремонт 2-го этажа.

По окончании ремонтно-восстановительных работ планируется открыть детский сад осенью этого года.

Напомним, что в марте прошлого года детсад был признан аварийным. В ходе эксплуатации здания произошла утечка подземных коммуникаций, что привело к осадке перегородок на первом этаже и просадке пола.