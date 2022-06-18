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Эркин Калбаев: "В дочери души не чаю"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 18 июня, во многих странах мира отмечается Международный день отцов. Накануне Первый детский хоспис предложил vb.kg сделать интервью с отцами, которые воспитывают особенных деток. Ведь, когда в семье рождается ребенок с особенностями, зачастую мамы остаются одни. Но оказалось, что у подопечных хосписа есть папы, причем самые лучшие, которые наравне с мамами стараются подарить своим чадам счастливое и беззаботное детство.

Корреспондент vb.kg поговорила с Эркином Калбаевым, отцом 4-летней Денизы.

С малышкой Денизой мы познакомились в Первом детском хосписе, куда она пришла с родителями и братом Даиром. Пока мы беседовали с папой, мама качала девочку на качеле-гамаке.

"У нас с супругой Айсулуу двое детей: сын и дочь. Наша малышка родилась на 27-й неделе. Она родилась совсем крохотной – помещалась на ладони и весила всего 1 килограмм 300 граммов. И у нее были некоторые проблемы со здоровьем, но благодаря

помощи кыргызстанцев, которые откликнулись на нашу беду, некоторые из них уже удалось решить, - рассказывает папа девочки Эркин Калбаев. - Куда мы только с ней не летали, были в Санкт-Петербурге, Москве, в Индию. А здесь, в Бишкеке, все больницы обошли. Девочку нашу выходили".

Мужчина рассказывает, что были две большие проблемы: в трахее стояла трубка, с помощью которой она дышала, а еще есть проблема с глазками. Одну из проблем недавно удалось решить - трубку убрали, сейчас девочка дышит самостоятельно и потихоньку начинает издавать звуки. Это огромная победа малышки, ведь трубку ребенку установили в 6 месяцев, и она никогда раньше не знала, как это, иметь голос. Сейчас родители хотят, чтобы к концу года Дениза уже могла говорить хотя бы пару слов. Следующий этап – операция на глаза.

"Мы живем как все обычные семьи. Сын ходит в школу, дочка - в специализированный детский сад. Я работаю, жена - домохозяйка. Маме надо постоянно быть рядом с дочкой. Раньше, когда я не был женат, часто слышал, что женщина может и сама вырастить ребенка, что роль мужчины не так важна, но считаю, что это неправильно. Любой семье нужен муж и отец. Мать может накормить, одеть, дать любовь, но она не сможет дать того, что может дать отец. По правде говоря, когда прихожу с работы, дети не бегут ко мне так, как к маме. Они меня так не любят, как ее, и не так привязаны ко мне. Но они всегда хотят, чтобы я был рядом, интересуются, где я, даже засыпают держа за руку", - рассказывает он.

А еще Эркин Калбаев считает, что отец в семье – это главная поддержка мамы. Если такой поддержки нет, то женщине придется совсем непросто. Ведь именно мужское плечо дает опору, уверенность, защиту, любовь. "Не даром же говорят, что за мужем - как за каменной стеной", - говорит мой собеседник.

"Растить такого ребенка, поверьте, совсем непросто. Часто слышал истории, что когда в семье рождается особенный ребенок, отцы уходят, не выдерживают. Даже бывает такое, когда малыш попадает с мамой в больницу, оттуда звонят отцу, а он просто не берет трубку. Мне кажется, у нас наоборот, с рождением дочери наши отношения стали только крепче. Не знаю, как некоторые женщины воспитывают таких детей без отцов, это очень тяжело! Если отца не будет, то в жизни ребенка многого не случится. Не случится того, что может дать только отец", - говорит отец.

Он рассказывает, что в их семье самые обыкновенные ценности: уважать старших, любить родителей.

"Сыну всегда говорю, что их всего двое, что одни друг у друга - единственные, и он - старший. Всегда внушаю ему, что он будет всю жизнь смотреть за своей сестренкой и во всем ей помогать. И если раньше для нас материальная сторона играла большую роль - как и все, стремились построить большой дом, стремились к другим благам, то сейчас живем на квартире, и очень счастливы. Нам не столь важно, что мы носим, где живем. Люди перестали радоваться простым вещам, просто наслаждаться жизнью.

Недавно жена с дочкой были в Москве, где дочке сделали последнюю операцию на трахеи. Мы вздохнули с облегчением и счастливы, что она прошла успешно. Раньше, чтобы пойти в гости, нам надо было брать с собой аппарат для отсоса мокроты и разные другие приспособления. А сейчас можем ходить свободно", - говорит он.

Эркин вспоминает, что поначалу было очень тяжело, и жена однажды даже спросила, не винит ли он ее в том, что у них родилась такая малышка.

"Но у меня и в мыслях такого не было. Я не жалею о том, что у нас родилась такая дочь, наоборот, считаю, что она пришла в нашу семью не просто так. Очень ее люблю, души в ней не чаю. Дениза поменяла нас, развернула на все 180 градусов. С ее появлением все вокруг изменилось, и не только у нас, но и у всех, кто знает нашу девочку и помогает нам в ее лечении. У нас кардинально изменился круг общения. С рождением дочери все повернулось. Мы увидели такие вещи, после которых начинаешь понимать, в чем истинное счастье. Сейчас мы тоже стараемся помогать другим. Также, как и нам когда-то помогали кыргызстанцы".

Пока мы разговаривали, Дениза, лежа в качеле-гамаке, заснула, беззаботно улыбаясь во сне, словно чувствовала, что папа говорит о ней, о том, как балуют ее родители, как обожают свою маленькую принцессу и стараются, чтобы ее детство было счастливым и радостным.


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URL: https://www.vb.kg/419441
Теги:
дети, праздник, Кыргызстан
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