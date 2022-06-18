Тонировка авто стекол будет стоить от 80 до 120 тысяч сомов

С 1 июня этого года началась процедура регистрации разрешений на тонирование стекол передних дверей легковых транспортных средств. Желающие могут обратиться в любое территориальный регистрационный отдел или сектор ГУ "Унаа" МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, процедура регистрации займёт не более 30 минут. Разрешение выдаётся сроком на один год.
Стоимость составляет:
-для физических лиц - 80 тысяч сомов;
-для юридических лиц - 100 тысяч сомов;
-для нерезидентов - 120 тысяч сомов;
Для регистрации необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, либо надлежаще оформленная доверенность от имени владельца транспортного средства;
2) свидетельство о регистрации транспортного средства, подтверждающее его принадлежность данному владельцу;
3) доверенность на право получения разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей легковых транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам (не требуется для руководителя юридического лица), и
документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;
4) документ подтверждающий оплату.
В регистрации разрешения может быть отказано по следующим основаниям:
- при наличии задолженности по налогу на имущество, транспортное
средство;
- при наличии задолженностей по пеням и штрафам за нарушения,
зафиксированные сертифицированными контрольно-измерительными техническими средствами, с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи.
- при наличии решения о наложении ареста или ограничения на имущество.
ГУ "Унаа" информирует: "Тонирование боковых стекол передних дверей без разрешения уполномоченного государственного органа – влечет наложения штрафа согласно статье 194 Кодекса о правонарушениях КР".