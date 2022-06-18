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Тонировка авто стекол будет стоить от 80 до 120 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 июня этого года началась процедура регистрации разрешений на тонирование стекол передних дверей легковых транспортных средств. Желающие могут обратиться в любое территориальный регистрационный отдел или сектор ГУ "Унаа" МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, процедура регистрации займёт не более 30 минут. Разрешение выдаётся сроком на один год.

Стоимость составляет:

-для физических лиц - 80 тысяч сомов;

-для юридических лиц - 100 тысяч сомов;

-для нерезидентов - 120 тысяч сомов;

Для регистрации необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, либо надлежаще оформленная доверенность от имени владельца транспортного средства;

2) свидетельство о регистрации транспортного средства, подтверждающее его принадлежность данному владельцу;

3) доверенность на право получения разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей легковых транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам (не требуется для руководителя юридического лица), и

документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;

4) документ подтверждающий оплату.

В регистрации разрешения может быть отказано по следующим основаниям:

- при наличии задолженности по налогу на имущество, транспортное

средство;

- при наличии задолженностей по пеням и штрафам за нарушения,

зафиксированные сертифицированными контрольно-измерительными техническими средствами, с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи.

- при наличии решения о наложении ареста или ограничения на имущество.

ГУ "Унаа" информирует: "Тонирование боковых стекол передних дверей без разрешения уполномоченного государственного органа – влечет наложения штрафа согласно статье 194 Кодекса о правонарушениях КР".


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URL: https://www.vb.kg/419446
Теги:
МВД, тонировка, Кыргызстан, автомобили
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