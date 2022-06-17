В Афганистане журналиста избили за то, что он носит брюки

В Афганистане талибы избили бывшего репортера Kabul News на контрольно-пропускном пункте PD-5 города Кабул за то, что он был в брюках, сообщили местные СМИ.

В Твиттере Reporterly местное СМИ в Афганистане сообщило: "По сообщениям Акрам Эсмати, бывший репортер Kabul News был избит талибами на контрольно-пропускном пункте в PD-5 города Кабул, поскольку на нем были брюки. Он сказал, что талибы забрали и его телефон".

Это не первый случай, когда талибы нападают на репортеров. Ранее талибы арестовали журналиста "Панджшири" Фархада Амира в Кабуле, когда он выполнял свою работу. Об этом сообщили местные СМИ на фоне участившихся случаев нарушения прав человека в стране. Члены семьи Фархада Амири заявили, что у них нет информации о его местонахождении, сообщает Aamaj News.

Родственники правозащитника Майванда Вафы сообщили Aamaj News, что спецслужбы Талибана арестовали его девять дней назад.

Ранее, в мае, Хаирхах, фотожурналист и репортер местной газеты "Субхе Кабул", исчез из района Котэ Санги округа 5 столицы Кабула. Его племянник Мохаммад Аббаси в беседе с Комитетом по защите журналистов (КЗЖ) рассказал, что Хаирхах сказал своей семье, что едет в этот район, чтобы отчитаться и посетить вечерние занятия в университете. Хотя, как пояснил Аббаси, его дядя не посещал занятия, и позже его родственники не смогли найти никакой информации о пропавшем ни в больницах, ни в полицейских округах, ни в управлении полиции Кабула.

По данным КЗЖ, 19 мая Наймулхак Хаккани, директор "Талибана" по информации и культуре в западной провинции Герат, приказал своему личному помощнику выгнать Марджан Вафа, репортера независимой местной радиостанции "Радио Киллид", с пресс-конференции.

Вафа, единственная журналистка на пресс-конференции, по свидетельствам других журналистов, соблюдала дресс-код "Талибана", надев на лицо покрывало, открывавшее только глаза. Личный помощник Хаккани не объяснил ей причину приказа уйти.

Изгнание Вафы произошло на фоне более широких репрессий против женщин-репортеров, когда министерства Талибана приказали тележурналисткам носить маски во время эфира.

С тех пор как талибы взяли под контроль Кабул, в Афганистане резко усилились репрессии в отношении журналистов.