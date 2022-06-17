Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

В Афганистане журналиста избили за то, что он носит брюки

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Афганистане талибы избили бывшего репортера Kabul News на контрольно-пропускном пункте PD-5 города Кабул за то, что он был в брюках, сообщили местные СМИ.

В Твиттере Reporterly местное СМИ в Афганистане сообщило: "По сообщениям Акрам Эсмати, бывший репортер Kabul News был избит талибами на контрольно-пропускном пункте в PD-5 города Кабул, поскольку на нем были брюки. Он сказал, что талибы забрали и его телефон".

Это не первый случай, когда талибы нападают на репортеров. Ранее талибы арестовали журналиста "Панджшири" Фархада Амира в Кабуле, когда он выполнял свою работу. Об этом сообщили местные СМИ на фоне участившихся случаев нарушения прав человека в стране. Члены семьи Фархада Амири заявили, что у них нет информации о его местонахождении, сообщает Aamaj News.

Родственники правозащитника Майванда Вафы сообщили Aamaj News, что спецслужбы Талибана арестовали его девять дней назад.

Ранее, в мае, Хаирхах, фотожурналист и репортер местной газеты "Субхе Кабул", исчез из района Котэ Санги округа 5 столицы Кабула. Его племянник Мохаммад Аббаси в беседе с Комитетом по защите журналистов (КЗЖ) рассказал, что Хаирхах сказал своей семье, что едет в этот район, чтобы отчитаться и посетить вечерние занятия в университете. Хотя, как пояснил Аббаси, его дядя не посещал занятия, и позже его родственники не смогли найти никакой информации о пропавшем ни в больницах, ни в полицейских округах, ни в управлении полиции Кабула.

По данным КЗЖ, 19 мая Наймулхак Хаккани, директор "Талибана" по информации и культуре в западной провинции Герат, приказал своему личному помощнику выгнать Марджан Вафа, репортера независимой местной радиостанции "Радио Киллид", с пресс-конференции.

Вафа, единственная журналистка на пресс-конференции, по свидетельствам других журналистов, соблюдала дресс-код "Талибана", надев на лицо покрывало, открывавшее только глаза. Личный помощник Хаккани не объяснил ей причину приказа уйти.

Изгнание Вафы произошло на фоне более широких репрессий против женщин-репортеров, когда министерства Талибана приказали тележурналисткам носить маски во время эфира.

С тех пор как талибы взяли под контроль Кабул, в Афганистане резко усилились репрессии в отношении журналистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419448
Теги:
Афганистан, Талибан, журналисты, Свобода слова, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  