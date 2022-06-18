В Кара-Суу во время несения службы скончался лейтенант Сыймык Мырзабеков

16 июня в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Кара-Суйского РОВД, лейтенант Мырзабеков Сыймык Салмоорбекович. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, Мырзабеков родился в 2000 году в селе Джетим-Добо Кара-Кульджинского района Ошской области. С 2017 по 2021 год обучался в Академии МВД Кыргызстана. С 4 ноября 2021 года до последнего дня жизни работал участковым инспектором Кара-Суйского РОВД.

Руководство и сотрудники Ошского областного управления внутренних дел выражают глубочайшие соболезнования семье Сыймыка Мырзабекова.