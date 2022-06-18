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В Кара-Суу во время несения службы скончался лейтенант Сыймык Мырзабеков

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- Назгуль Абдыразакова
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16 июня в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Кара-Суйского РОВД, лейтенант Мырзабеков Сыймык Салмоорбекович. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, Мырзабеков родился в 2000 году в селе Джетим-Добо Кара-Кульджинского района Ошской области. С 2017 по 2021 год обучался в Академии МВД Кыргызстана. С 4 ноября 2021 года до последнего дня жизни работал участковым инспектором Кара-Суйского РОВД.

Руководство и сотрудники Ошского областного управления внутренних дел выражают глубочайшие соболезнования семье Сыймыка Мырзабекова.


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URL: https://www.vb.kg/419452
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, некролог, УВД
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