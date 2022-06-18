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В следственном изоляторе повесился заключенный

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- Назгуль Абдыразакова
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В следственном изоляторе ГКНБ с 30 апреля текущего года на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкек содержался обвиняемый по уголовному делу о коррупции, бывший начальник управления администрирования кредитов ОАО "Айыл Банка" - А.Б.Р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 18 июня примерно в 00:55 часов А.Б.Р. в камере следственного изолятора ГКНБ, совершил суицид. При этом, А.Б.Р. был обнаружен повесившимся в камере СИЗО, где ему была оказана первая медицинская помощь со стороны сотрудников СИЗО и сокамерников, а также вызвана бригада скорой помощи, которые по прибытию констатировали смерть последнего.

Следует отметить, что он находился в сан-блоке, где вместе с ним находились еще 3 обвиняемых, которые содержались в двух камерах по два человека. При этом, двери в камерах всегда были открытыми, так как санузлы были общими, а коридор камер блокировались отдельной решеткой. Во время суицида А.Б.Р. остальные обвиняемые совершали намаз в другой камере, что не смогли своевременно воспрепятствовать суицидальным действиям последнего.

За период нахождения в СИЗО ГКНБ КР со стороны А.Б.Р. жалоб на состояние здоровья, каких-либо претензий на условия содержания не поступало, адвокат беспрепятственно посещал обвиняемого, а также в соответствии с требованиями УПК КР ему предоставлялись свидания с близкими родственниками.

Кроме этого, за период содержания А.Б.Р. под стражей в СИЗО ГКНБ КР каких-либо предпосылок и склонности к совершению суицида, отклонении в поведении не отмечались.

В настоящее время, назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/419455
Теги:
ГКНБ, СИЗО
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