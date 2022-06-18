Переводчик вместе с сообщниками ограбил фирму на 3 млн сомов

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района раскрыто разбойное нападение на иностранцев, где было похищено 3 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 31 мая 2022 года примерно в 03:00 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в одну из фирм, занимающихся приемом цветных металлов, расположенных в селе Лебединовка.

По полученной информации незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что неизвестные лица применив физическую силу в отношении иностранных граждан Л.К., 1980 года рождения, М.Ж., 1991 года рождения и В.Х., 1984 года рождения похитили металлический сейф с денежными средствами на общую сумму 3 миллион сомов, а также жесткий диск от камер видеонаблюдения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 207 (Разбой) УК КР.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозрению в совершении данного преступления были задержаны группа лиц, состоящих из пяти человек:

-М.Д., 1994 года рождения, наводчик, а также организатор данного преступления.

-А.Н., 1995 года рождения,

-А.Р., 1995 года рождения,

-Г.М., 1995 года рождения, ранее работал в указанной фирме переводчиком.

- Ю.Т., 1996 года рождения.

По предварительной версии следствия М.Д., работая в данной фирме в качестве переводчика с указанными иностранным гражданами, заранее спланировав данное преступление вместе со своими друзьями вооружившись металлическими предметами в масках совершили данное тяжкое преступление, где, избив похитили сейф, а также жесткий диск от камер видеонаблюдения.

В настоящее время подозреваемые сотрудниками милиции водворены в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производства продолжается.