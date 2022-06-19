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На сегодняшний день технические паспорта выданы более 28 тысячам граждан

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- Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день технические паспорта выданы более 28 тысячам граждан. Получив технический паспорт, граждане получили возможность регистрироваться, получать различные социальные выплаты и участвовать в выборах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи с жителями Чуйской области 22 ноября 2021 года президент Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам до 1 апреля 2022 года узаконить земельные участки всех граждан и выдать на них правоустанавливающие документы.

По итогам изучения земельных участков, на сегодняшний день выявлено 142 337 участков, на которых незаконно построены жилые дома и фундаменты.

В целях решения данного вопроса был принят закон "О регулировании земельных отношений", который вступил в силу с 5 апреля 2022 года.

Согласно этому закону, будет трансформирована общая площадь около 29 872 га земель в стране.

Кабмин утвердил Положение "О порядке земельной амнистии".

В настоящее время в соответствии с этим Положением в мэриях и местных государственных администрациях созданы специальные комиссии, которые проводят повторное изучение этих земельных участков.

Кроме того, согласно Положению, комиссия должна составить список обратившихся граждан в течение 30 дней после подачи ими необходимых документов в районную или городскую комиссию.

В месячный срок после сбора документов комиссия в течение 30 дней выдает публичное заявление об установлении собственника и вывешивает на специальных досках список граждан, подавших документы.

Если в указанный срок в комиссию не поступят предложения, она проведет заседание, утвердит вышеуказанные списки и направит их в айыл окмоту и мэрии.

Они в свою очередь принимают решения по утвержденному списку и направляют их в местный регистрационный орган. Затем граждане могут пойти и получить соответствующий документ в местном регистрационном органе. Сейчас эта норма начала работать.

Кроме того, в профильном министерстве созданы специальные группы для обучения местных специалистов и членов комиссий.

Следует отметить, что в соответствии с данным Законом не будут урегулированы участки, где в соответствии с санитарными нормами запрещено строительство, то есть участки, где проходят газопроводы, вблизи свалок, возле кладбищ, перед линиями электропередач.


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URL: https://www.vb.kg/419469
Теги:
земельный участок, президент, Кыргызстан
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