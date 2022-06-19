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Аида Исмаилова провела встречу с мэром уезда Тхэан Га Сэро

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с мэром уезда Тхэан Га Сэро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы сроком до 5 месяцев. В частности, посол выразила готовность кыргызской стороны заключить Соглашение о сотрудничестве по трудоустройству граждан в уезд Тхэан. Отметила большой трудовой потенциал и особый интерес граждан Кыргызской Республики в трудоустройстве в Республике Корея.

Со своей стороны, мэр уезда Тхэан Га Сэро проинформировал, что в настоящее время в уезде имеется потребность в трудовых ресурсах.

Также на встрече участвовал директор центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кубандык Акматбеков.

По итогам встречи стороны договорились заключить Соглашение о сотрудничестве по трудоустройству граждан на сезонные сельскохозяйственные работы в уезд Тхэан.


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URL: https://www.vb.kg/419471
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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