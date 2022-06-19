Почему преждевременно отключили природный газ?

Сегодня в некоторых домах отключили природный газ. Отключение было плановым на месяц в период с 20 июня по 20 июля. "Газпром Кыргызстан" объясняет это тем, что в центре города нельзя стравливать газ в атмосферу, отключаемый участок был заранее поставлен на выработку газа собственными потребителями. Учитывая, что точно рассчитать время выработки населением невозможно, у части абонентов газ отключился немного раньше, чем планировалось. ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за причиненные неудобства.