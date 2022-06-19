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Почему преждевременно отключили природный газ?

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- Бактыгуль Акжолова
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Сегодня в некоторых домах отключили природный газ. Отключение было плановым на месяц в период с 20 июня по 20 июля. "Газпром Кыргызстан" объясняет это тем, что в центре города нельзя стравливать газ в атмосферу, отключаемый участок был заранее поставлен на выработку газа собственными потребителями. Учитывая, что точно рассчитать время выработки населением невозможно, у части абонентов газ отключился немного раньше, чем планировалось. ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за причиненные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/419473
Теги:
газ, Бишкек
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