В Бишкеке состоится международный форум ректоров

Министерство образования и науки при сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности планирует провести 14-15 сентября в Бишкеке международный форум ректоров вузов "Роль университетов в создании национальной инновационной экосистемы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основная цель форума - повышение эффективности научно-инновационной деятельности университетов, презентация потенциала Кыргызской Республики.

На форуме будут обсуждаться повышение научно-технического потенциала для разработки рекомендаций по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вузов, подготовке кадров для инновационной деятельности, расширению нетворкинга.

Ожидается, что в форуме примут участие руководители более 200 университетов мира, представители международных организаций, фондов, советники по образованию и науке международных программ.